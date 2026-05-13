La ley lo confirma: usar un local como vivienda sin tener permiso puede acabar en desahucio

Un reciente fallo judicial ha puesto sobre la mesa una advertencia clara para miles de inquilinos y propietarios en España y en Castilla y León.

Y es que convertir un local comercial en vivienda sin el consentimiento expreso del arrendador es un incumplimiento contractual grave que puede derivar directamente en la resolución del contrato y el desahucio.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha confirmado esta interpretación en una sentencia que subraya que "lo determinante es el uso efectivo del inmueble", más allá de lo que figure en el contrato firmado.

En Castilla y León, donde el mercado de locales comerciales es especialmente sensible, esta doctrina cobra especial relevancia ante la escasez de vivienda asequible en ciudades como Valladolid, Burgos, León o Salamanca.

El caso que sienta precedente

Todo comenzó en abril de 2022 con un contrato de arrendamiento de un local comercial en Palma de Mallorca destinado a un negocio de peluquería y estética.

La inquilina nunca abrió el establecimiento ni inició los trámites para obtener la licencia de actividad, obligación que el contrato le atribuía expresamente.

Durante 27 meses el local permaneció cerrado al público y, en su lugar, se utilizó como residencia habitual: se habilitó una zona de descanso, se pernoctaba de forma habitual y, además, se criaban entre 6 y 7 perros de raza pomerania.

Las quejas de la comunidad de propietarios por ruidos y olores llegaron a la junta y, finalmente, la propietaria interpuso demanda de desahucio por uso indebido.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma ordenó el lanzamiento y la Audiencia Provincial ratificó la sentencia.

Los magistrados rechazaron el argumento de la inquilina de que solo “dormía ocasionalmente” en el local y recordaron que no es necesario un cambio formal de uso para apreciar el incumplimiento: basta con que el destino efectivo contradiga lo pactado.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es clara en su artículo 4: en arrendamientos para uso distinto de vivienda rige preferentemente la voluntad de las partes.

Los artículos 1555, 1556 y 1569.4 del Código Civil refuerzan esta obligación del arrendatario de dar al inmueble el destino convenido y facultan al arrendador para resolver el contrato en caso de incumplimiento grave.

La sentencia cita además el artículo 3 de la Ley 12/2023, que define la vivienda como espacio destinado a "residencia y habitación" con condiciones de habitabilidad.

Y concluye que el uso constatado en el local encajaba plenamente en esa definición… pero no en la pactada.

La inquilina alegó una situación de extrema vulnerabilidad: cáncer de mama con varias intervenciones, depresión, un hijo con discapacidad del 75%, precariedad económica y la cría de perros por prescripción terapéutica.

La Audiencia reconoció estos hechos, pero fue tajante: "No pueden legitimar una alteración unilateral del uso pactado".

Las protecciones sociales y las medidas de vulnerabilidad tienen sus propios cauces, como las ayudas o la vivienda social, pero no permiten al inquilino modificar unilateralmente las condiciones del contrato.

Impacto en Castilla y León

Esta doctrina tiene plena aplicación en todo el territorio nacional. En Castilla y León, los ayuntamientos exigen cada vez más el cumplimiento estricto de las licencias de cambio de uso, especialmente en cascos históricos y zonas rurales.

Un desahucio por esta causa no solo implica la pérdida del local, sino también posibles sanciones administrativas y la obligación de devolver el inmueble en las condiciones originales.

Para los arrendadores es recomendable incluir cláusulas claras sobre el destino exclusivo y la prohibición de uso residencial y monitorear el inmueble mediante visitas periódicas o cámaras con consentimiento previo.

También actuar con rapidez ante cualquier indicio de cambio de uso.

Para los inquilinos, lo más prudente es no asumir que el simple pago de la renta permite hacer lo que se quiera.

Si se necesita cambiar el uso, hay que solicitar por escrito la autorización del propietario y tramitar la correspondiente licencia municipal.

En caso de necesidad habitacional urgente, es mejor explorar las opciones legales de vivienda protegida antes que arriesgarse a un desahucio exprés.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es un aviso claro para todo el país: el contrato de arrendamiento sigue siendo ley entre las partes, y el uso efectivo del inmueble es la prueba definitiva.