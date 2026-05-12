El Grupo Cajamar dispara su impacto económico hasta los 13.381 millones en 2025 y genera el 0,8% del PIB nacional

El Grupo Cooperativo Cajamar se ha convertido en un motor estratégico para la economía española.

Según el último informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la actividad y financiación de la entidad generaron en 2025 un impacto económico total de 13.381 millones de euros, lo que equivale al 0,80 % del PIB de España.

Este crecimiento del 6,3 % en la renta generada respecto al ejercicio anterior, ha venido acompañado de un fuerte impulso al mercado laboral, sosteniendo un total de 196.633 empleos (el 0,94 % de la ocupación nacional).

Además, el empleo generado aumenta un 5,8 %, impulsado por el mayor volumen de financiación concedida a empresas y familias.

El estudio, coordinado por el catedrático Joaquín Maudos, desglosa que este impacto nace de dos vías: los propios gastos de funcionamiento del Grupo y, fundamentalmente, la financiación inyectada en el tejido productivo.

En un año marcado por el descenso del Euríbor (que cayó de una media del 3,27 % al 2,22 %), Cajamar aumentó el volumen de crédito concedido a empresas y familias hasta los 14.634 millones de euros.

Efecto multiplicador y retorno fiscal

Los datos revelan un potente efecto multiplicador en la gestión de la banca cooperativa.

Por cada millón de euros destinado a gastos de funcionamiento, la entidad logra sostener 16 puestos de trabajo, mientras que por cada millón de euros concedido en préstamos se crean 12,5 empleos.

En términos de riqueza, la relación es directa: cada euro prestado al sector privado se traduce en un euro de renta para la economía del país. Este dinamismo también se refleja en las arcas públicas.

El retorno fiscal total derivado de la actividad de Cajamar y de la financiación que otorga ascendió a 6.131 millones de euros en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, un 3,2 % más que en 2024.

Aunque el Grupo cuenta con presencia en todas las provincias españolas a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales, el impacto económico sigue fuertemente arraigado en sus territorios de origen.

La Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia concentran el 69,4 % de la riqueza generada, reafirmando el papel de Cajamar como pieza clave para el desarrollo regional y la vertebración del medio rural en España.