Confirmado: cada familia compite con otras 31 por alquilar una vivienda en una ciudad

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. EP

Altos precios y menos oferta que demanda. El mercado de alquiler de vivienda está cada vez más tensionado en España, una problemática de la que no es ajena Castilla y León. Y eso puede observarse en uno de los últimos estudios publicados por Idealista, portal inmobiliario referente en nuestro país.

Durante el primer trimestre de 2026, los anuncios de viviendas en alquiler publicados en esta plataforma recibieron en España una media de 41 contactos antes de retirarse la oferta. Aunque por debajo de la media, la cifra en las ciudades de Castilla y León era de 32 interesados.

En otras palabras, cada familia castellana y leonesa competía con otras 31 a la hora de acceder a un alquiler que le interesaba. Por capitales de provincia, destaca especialmente Valladolid, donde la competencia se dispara hasta los 57 contactos, muy por encima de la media nacional.

Son el resto de ciudades las que, precisamente, rebajan la media regional en Castilla y León, situándose lejos de la nacional.

Desde una perspectiva nacional, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, estos datos ponen de manifiesto que aquellos mercados en los que se han aplicado los topes de precios "la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando".

"Se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de elitización del alquiler", lamenta.

En Castilla y León, la ciudad en la que menos competencia hay para acceder a una vivienda en alquiler es Salamanca, con 13 contactos de media por cada anuncio. Le sigue de cerca Segovia, con 16. Ya por encima están León, con 26, y Ávila, con 28.

Por encima de la barrera de los 30, aunque todas ellas por debajo de la media nacional, están Palencia (34), Soria (38), Burgos (38) y Zamora (39), además de la ya mencionada ciudad vallisoletana.

El dato ampliado a la provincia

Si este mismo dato lo ampliamos a toda la provincia, todas reducen su competencia salvo Segovia, que crece dos contactos hasta los 18, y Salamanca, que se mantiene en las 13.

Valladolid, en cualquier caso, sigue situándose por encima de la media nacional, con unas cifras de 53 interesados por cada alquiler anunciado.

El caso de la ciudad y la provincia vallisoletana es especialmente llamativo, ya que la competencia se ha incrementado un 48% y un 46%, respectivamente, en la variación anual.

Casi 50 de cada 100 familias más tienen que competir por una única vivienda en alquiler. Esto supone una mayor dificultad de acceso para todas ellas.

Aunque con diversas variaciones, cierto es que la competitividad ha crecido en prácticamente todo el territorio. Solo hay una única excepción, Ávila.

Aquí, la provincia mantiene los niveles en su variación anual, pero la ciudad presenta un 6% menos de familias interesadas en una misma vivienda de alquiler. Es, además, la urbe que más ha reducido estos números en todo el país.

En el lado opuesto está Palencia, que no solo es la ciudad que mayor subida de competitividad ha registrado de la Comunidad, sino que se sitúa como la primera provincia de España donde más ha incrementado, con un 76%, seguida de Lleida, con un 69%.

Si extendemos el dato a la provincia, Lleida (67%) y Palencia (65%) se intercambian posiciones, pero continúan liderando este ránking de Idealista.

España y Castilla y León ahondan así en un problema cada vez mayor como es el de acceso a la vivienda, que ya se ha situado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.