Es oficial: deducción de hasta 612 euros en la Renta 2026 si vives de alquiler en Castilla y León

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. J. Lázaro ICAL

El pasado 8 de abril arrancó la campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, en la que los contribuyentes tendrán que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria antes del 30 de junio.

Un periodo en el que muchos tratan de aprovechar las ventajas fiscales que se ponen a disposición de los ciudadanos y que, en no pocas ocasiones, se desconocen.

En este contexto, es importante saber que si se vive de alquiler en Castilla y León, cumpliendo una serie de requisitos, se puede acceder a una deducción de hasta 612 euros en esta campaña.

No es una medida nueva, pues se aplica desde hace tiempo, pero cada año la Junta de Castilla y León la recuerda, haciendo oficial su vigencia.

En total, en la Comunidad se aplican 20 'descuentos' específicamente autonómicos, de los que pueden beneficiarse los ciudadanos empadronados en el territorio.

Estas deducciones suponen un ahorro estimado de 47,4 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León, siendo las correspondientes al alquiler unas de las más relevantes por su alto número de potenciales beneficiarios.

Cómo funciona la deducción

Para acceder a esta deducción se dan dos circunstancias. Lo primero que es importante resaltar es que solo se aplica al arrendatario del contrato, no a cada miembro de la unidad familiar.

No es lo mismo vivir en el medio rural que en las ciudades. Además, esta deducción está principalmente dirigida a los menores de 36 años.

Aquellos que vivan de alquiler en las ciudades o en municipios de más de 10.000 habitantes podrán deducirse un 20% de la cuota hasta un máximo de 459 euros. Aquí se incluye también a quienes residan en una localidad de más de 3.000 vecinos si está a menos de 30 kilómetros de la capital de provincia.

En caso de que la residencia esté en el medio rural, es decir, en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 si están a menos de 30 kilómetros de la capital, la cuantía deducible será del 25% sobre la renta de alquiler hasta un máximo de 612 euros.

Los beneficiarios, por su parte, no podrán superar los 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en conjunta en el resultado de la base imponible (casillas 435+460) menos el mínimo personal y familiar (casilla 519).

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el importe deducible no puede superar la diferencia entre las cantidades satisfechas por el alquiler y el importe de las ayudas públicas que se hayan obtenido.

En otras palabras, si tu renta de alquiler anual es de 6.000 euros y has recibido en ayudas para sufragar la renta 1.000 euros, como por ejemplo puede ser el Bono Alquiler Joven, la cantidad deducible será sobre 5.000 euros.

Otras deducciones

Castilla y León aplica también otras deducciones relacionadas con la vivienda. Si esta se ubicara en el medio rural y fuera destinada al alquiler, el propietario puede descontarse el 15% de las cantidades invertidas hasta 20.000 euros, con determinados requisitos, para la rehabilitación de la misma.

Por otro lado, cualquier propietario que invierta en instalaciones medioambientales en su vivienda habitual puede descontarse en la declaración de la Renta un 15% de lo destinado hasta los 20.000 euros como máximo.

También se deducirá un 15% para las actuaciones de adaptación de la vivienda habitual a personas con discapacidad. De nuevo, el límite máximo se establece en 20.000 euros y no se diferencia sobre zona rural o urbana.