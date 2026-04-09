Europa cambia las normas: el consumidor pagará 3 euros por cada tipo de artículo comprado en Shein, AliExpress o Temu

La Unión Europea (UE) ha decidido dar un paso en firme en la modificación de su política arancelaria y a partir del 1 de julio de 2026 comenzará a aplicar un nuevo impuesto que recaerá sobre el consumidor final.

De esta manera, desde la citada fecha, los compradores en el comercio electrónico a terceros países fuera de la UE deberán pagar tres euros por cada producto de diferente categoría arancelaria incluido en un paquete valorado en menos de 150 euros.

No existen datos oficiales sobre su afectación en Castilla y León, pero, haciendo una estimación a grandes rasgos, partiendo de datos europeos y nacionales y en base al peso demográfico de la Comunidad y la alta penetración del comercio electrónico, podría calcularse que aquí se realizan entre 60 y 110 millones de pedidos de paquetes de poco valor.

La medida tendrá especial incidencia en grandes plataformas asiáticas como AliExpress, Shein o Temu, muy extendidas en España. De esta manera, se acabará el pedir, por ejemplo, una camiseta por menos de cinco euros. Como mínimo, subirá a ocho con este nuevo impuesto.

Estas nuevas normas sobre derechos de aduanas se aprobaron el pasado 11 de febrero de 2026 y tendrán una aplicación provisional mientras se debate el nuevo marco regulatorio en el que se ha inmiscuido el Consejo de la Unión Europea.

Competencia desleal

El objetivo de este nuevo contexto fiscal es dar respuesta a la competencia desleal que sufren los vendedores de la UE. De esta manera, se pretende "cerrar vías para vendedores sin escrúpulos" de terceros países, según defendió el ministro de Hacienda de la República de Chipre, Makis Keravnos.

Todas las mercancías que entren en la UE tendrán que sufragar los aranceles, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Centro Aduanero de Datos que se prevé sea para el año 2028.

La medida provisional de los tres euros se aplicará desde este verano. Es importante destacar que este tipo fijo se aplicará a cada una de las distintas categorías de artículos, todas ellas identificadas por sus subpartidas arancelarias, que se contengan en un paquete.

Es decir, si en un mismo paquete nos viene, por ejemplo, una blusa de seda y dos camisas de lana, al ser dos subpartidas arancelarias, este contiene dos artículos distintos, por lo que habría que pagar seis euros en concepto de derecho de aduana.

Según defienden desde el Consejo de la UE, el nuevo sistema propiciará un "efecto positivo" para el presupuesto de la Unión y para las finanzas públicas de los países miembro, pues estos derechos de aduana son un "recurso propio tradicional y los estados retienen parte de esos importes en concepto de gastos de recaudación".

Este tipo fijo de 3 euros será aplicable entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio 2028, pudiendo ser prorrogado si así fuese necesario. Será a partir de la entrada en funcionamiento del Centro Aduanero de Datos cuando se suprima el derecho provisional con aranceles normales.

Qué verá el consumidor

El resultado, en la práctica, será sobre el consumidor. Las plataformas, a la espera de su reacción y saber cómo se regula finalmente, es previsible que introduzcan este nuevo impuesto aduanero sobre el precio de los productos.

De esta manera, en el precio final podrá reunir el valor del producto, el IVA y el nuevo derecho de aduana. Si este último no apareciese directamente en la plataforma de venta, acabaría reflejándose en el operador logístico que terminará cobrando estos impuestos más la tasa de gestión en la entrega o antes de despachar el envío.

La principal incidencia se verá en compras mínimas, como por ejemplo un producto que hasta ahora valía 2 euros. En su caso, habría que sumar el IVA, si no lo está ya, más los tres euros de la aduana.

También será muy notorio en aquellos paquetes de menos de 150 euros en los que se incluyan productos de varios subtipos de artículos arancelarios. Es decir, a la hora de comprar una camiseta, una funda de móvil y un collar, habría que abonar nueve euros al precio final.