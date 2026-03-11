La Fundación Eurocaja Rural lanza sus ayudas sociales 2026 para el desarrollo rural y apoyar a los colectivos vulnerables

Imagen de archivo de uno de los proyectos apoyados por la Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha lanzado una nueva edición de su programa de ayudas sociales, una iniciativa con la que busca respaldar a entidades públicas y privadas que convierten el compromiso social en proyectos reales.

En concreto, las ayudas están dirigidas a proyectos que acompañen a personas con situación vulnerable y que fomenten la vida en los pueblos. En concreto, la convocatoria contempla 32 subvenciones de 3.000 euros cada una.

Esta edición de 2026 pretende reforzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de quien más lo necesita y, a la vez, impulsar el desarrollo rural. La Fundación elegirá 32 proyectos en dos categorías, una para colectivos vulnerables y otra de desarrollo rural.

La convocatoria se dirige a entidades tanto públicas como privadas que tengan capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, pudiendo obtener resultados medibles y una propuesta de valor que esté alineada con las necesidades territoriales.

Las ayudas se repartirán entre ambas líneas, con el propósito de acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y creen oportunidades sostenibles en el entorno rural.

En la categoría de colectivos vulnerables, la Fundación Eurocaja Rural apoyará proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, que faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren el bienestar y la autonomía de las personas y familias en situación frágil, incentivando la igualdad de oportunidades.

En cuanto a desarrollo rural, las ayudas priorizarán los proyectos que contribuyan a generar empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores que viven en los núcleos rurales, dirigiéndose hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre lo rural y urbano.

Los proyectos han de ajustarse a los requisitos que se recogen en las bases de la convocatoria y deben desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación.

El plazo de presentación de solicitudes empieza este 11 de marzo y abarcará el 12 de mayo a las 14:00 horas. Las propuestas se pueden registrar en el formulario disponible en la web de la Fundación Eurocaja Rural, donde se publicarán las bases y una guía práctica para facilitar la presentación de los proyectos.

Para la selección se tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto y la viabilidad de la iniciativa, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como el grado de innovación y la sostenibilidad.