Estas serán las aperturas excepcionales del comercio en 17 municipios de CyL: Medina del Campo abrirá los domingos

Se ha validado la apertura dominical por tradición histórica en Medina del Campo Leticia Pérez / ICAL

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio ha informado favorablemente las solicitudes de apertura excepcional planteadas por la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL) para 17 localidades, con el fin de evitar cierres comerciales dos o más días consecutivos durante las fiestas locales.

El objetivo de esta autorización es garantizar el abastecimiento de productos básicos en municipios donde las festividades locales, sumadas a los festivos generales, podrían encadenar hasta tres días de cierres.

Con esta flexibilidad, se busca satisfacer la demanda de los consumidores, atender al incremento de visitantes en periodos festivos y evitar que el consumo se desvíe hacia otros puntos, protegiendo así la actividad comercial de proximidad.

Ajustes por afluencia turística y tradición

Por otro lado, el órgano consultivo ha atendido las solicitudes de los ayuntamientos de Ávila, Sotillo de la Adrada y Golmayo para ajustar sus calendarios como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Estas localidades buscaban evitar duplicidades, ya que algunos de sus días de apertura específica coincidían con los 10 festivos autorizados con carácter general en Castilla y León.

De este modo, se han validado traslados estratégicos de fechas: en Ávila y Sotillo de la Adrada, el festivo de apertura del 15 de agosto se traslada al 2 de noviembre.

En el caso de Golmayo, se autoriza la apertura el 7 de diciembre en sustitución del día 8. Sotillo de la Adrada también realizará este cambio del 8 al 7 de diciembre para optimizar su servicio comercial durante el puente de la Constitución.

Medina del Campo: apertura dominical por historia

Una de las resoluciones más destacadas ha sido el reconocimiento del Ayuntamiento de Medina del Campo como municipio con tradición comercial histórica.

Basándose en un legado que se remonta al siglo XV con las célebres Ferias de la Villa, el Consejo ha avalado esta identidad económica que persiste hasta hoy.

Esta declaración permitirá la apertura dominical de sus establecimientos de forma voluntaria, una medida que se compensará con el cierre de los comercios los jueves.

Todas estas medidas, que buscan adaptar el calendario comercial a las necesidades reales de cada territorio, se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) una vez sean aprobadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.