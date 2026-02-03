Más de 6.200 parados encuentran trabajo en Castilla y León en 2025: el desempleo baja un 5,63%

Un total de 6.202 parados encontraron trabajo en Castilla y León en 2025, lo que supone un descenso del 5,63% del paro en la Comunidad. Se trata de una caída inferior a la media de España, que se sitúa en el 6,17%, pero superior a la del año 2024, cuando un total de 5.906 desempleados encontraron empleo y se produjo una caída de la tasa de paro en la Comunidad del 5,09%, más de medio punto menor que la producida en 2025.

A pesar de este descenso interanual del desempleo, Castilla y León ha arrancado el año con 1.917 parados más, lo que supone un repunte del 1,93% en enero sobre el dato de diciembre de 2025 y eleva la cifra a 103.976 desempleados. Con ello, la Comunidad se sitúa en el sexto puesto con peores datos, tras los repuntes de Andalucía (8.046), Comunidad de Madrid (3.659) y Galicia (3.113).

En concreto, el paro creció, con respecto al mes de diciembre, en todas las comunidades del país a excepción de Baleares, y en el conjunto de España la subida fue de 30.392 personas, un 1,26%, hasta llegar a los 2.429.063 parados.

Crece la afiliación en 2025

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en Castilla y León en enero en 982.303 personas, lo que supone 12.620 menos que en diciembre, con un descenso porcentual del 1,2%, la misma tasa que en el conjunto de España, hasta los 21.573.632.

El dato interanual, sin embargo, refleja un crecimiento de la afiliación en la Comunidad, del 1,5%, con 14.474 personas más cotizando, por debajo del aumento para el conjunto de las autonomías del 2,2%, y 477.881 personas más.

Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social precisan que la mayor parte de los afiliados a la Seguridad Social estaban dados de alta en enero en la Comunidad en el régimen general, 800.871, frente a los 181.424 autónomos, los 11.804 en el sistema agrario y los ocho del carbón.

Provincias

Por provincias, la afiliación en términos mensuales bajó en todas las provincias, con Segovia a la cabeza, donde descendió un 1,9%, con 66.055; seguida de Ávila (1,7%, con 57.002), León y Salamanca (1,3% en cada caso, con 168.464 y 130.368, respectivamente), Soria y Zamora (1,2% menos, con 41.409 y 61.446, respectivamente), Palencia (1,1%, con 66.404) y Burgos y Valladolid (donde bajó un 1% cada una, hasta 156.770 y 234.384, respectivamente).

En relación a enero de 2025, la afiliación aumentó en todos los territorios, sobre todo en Segovia, donde subió un 2,1% y Salamanca, un 1,9%. A continuación, aparecieron los incrementos del 1,7% en Ávila, del 1,6% en Zamora, del 1,5% en Burgos y Valladolid, del 1,2% en León, del 1,1% en Salamanca y del 0,1% en Soria.