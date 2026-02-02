Hasta 150 euros por tus sobresalientes: Cajaviva Caja Rural reconoce el esfuerzo de estudiantes de Bachillerato y FP

Los buenos resultados académicos vuelven a tener recompensa económica. Cajaviva Caja Rural ha anunciado el lanzamiento de la segunda edición de su campaña 'Tus Sobresalientes tienen premio', una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo de los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio durante el curso escolar 2025/2026.

Tras el éxito de la convocatoria anterior, la entidad financiera refuerza su compromiso con la educación ofreciendo un incentivo de 30 euros por cada calificación de sobresaliente obtenida en las notas finales.

Cada alumno podrá recibir un máximo de 150 euros, correspondientes a cinco asignaturas con la máxima puntuación, siempre y cuando no cuente con ningún suspenso en el resto de las materias.

Esta convocatoria está abierta a estudiantes cuyos centros educativos se encuentren en las provincias de Burgos, Cantabria, Palencia y Segovia, extendiéndose también a las localidades de Arévalo, Castelldans, Laguna de Duero y Valladolid capital.

Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva Caja Rural, ha señalado en la presentación de la campaña que la pasada convocatoria fue un éxito gracias, en parte, a la promoción que hicieron desde los centros educativos de esta iniciativa, “incentivando el esfuerzo para llegar a la excelencia académica”.

Por su parte, Jorge Esteban, director del área de Desarrollo y Marketing, ha subrayado que la entidad se mantiene a disposición de todos los centros que requieran información adicional sobre este programa, el cual se financia a través del Fondo de Educación y Promoción de la cooperativa.

Este fondo, al que se destina hasta un 15% de los excedentes de la entidad, permite también el desarrollo de otros proyectos como programas de educación financiera.

Los estudiantes que deseen participar deberán realizar su solicitud de forma exclusivamente digital a través de la web www.cajaviva.es/tusbuenasnotas entre el 24 de junio y el 31 de julio de 2026.

Entre los requisitos indispensables se encuentran estar matriculado en los cursos indicados, ser titular de una cuenta en Cajaviva donde se abonará el premio y presentar las calificaciones finales una vez finalizado el periodo lectivo. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto total de 165.000 euros destinado a esta edición.