Denuncian que Gestamp Palencia sanciona a sus empleados si paran de trabajar menos de un minuto

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en Gestamp Palencia ha denunciado este miércoles el control "excesivo" al que se está sometiendo a los trabajadores en el área de producción de la planta ubicada en el polígono industrial de Dueñas. En concreto, los empleados se ven obligados a justificar paradas de menos de un minuto.

"Estas personas están siendo sometidas y controladas en todo momento por un programa de monitoreo de tiempo llamado Captor, que no ha sido acordado con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT)", han denunciado desde el sindicato. Este sistema ya fue denunciado desde CC.OO. ante la Inspección de Trabajo al considerar que los trabajadores y trabajadoras estaban siendo expuestos a "un control desmedido, teniendo que justificar continuamente su trabajo y las paradas en las diferentes líneas de producción".

"Si se detiene la fabricación menos de un minuto el programa lo detecta y el trabajador tiene que justificar el motivo de la parada", han señalado desde la Sección Sindical de CC.OO. en Gestamp, asegurando que "esta presión constante de los tiempos tan estrictos genera un elevado estrés y diferentes riesgos psicosociales a las personas trabajadoras y todo ello sin estar negociado con los representantes de la plantilla".

Además, desde el sindicato han recordado que la Inspección de Trabajo "ya dio la razón a los delegados de Comisiones Obreras en Gestamp e hizo un requerimiento de manera inmediata a la empresa respecto a la implantación de este programa de monitorización de tiempos de paradas; resolviendo que deberá consultar con los representantes de las personas trabajadoras su funcionamiento, planificación y organización, así como incluirlo en la evaluación de riesgos psicosociales".

"La empresa, hasta la fecha, ha hecho caso omiso del dictamen de la autoridad laboral. Además, la empresa está utilizando este sistema para sancionar a los trabajadores. Recientemente se ha sancionado a un trabajador con falta muy grave y 21 días de empleo y sueldo", ha añadido CC.OO.

El sindicato ha asegurado que este programa "no debería ser utilizado para sancionar a las personas trabajadoras y por ello, lo que se debería buscar un diálogo mutuo, más constructivo y cordial en beneficio tanto de la empresa como de los trabajadores".

Los delegados de CC.OO. han confiado en que "regrese la cordura en la planta de Gestamp en Palencia" y han exigido "respeto hacia las personas que trabajan no solo para mantener a sus familias, también con dedicación y esfuerzo para hacer más grande la multinacional Gestamp".