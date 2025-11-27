El ERE de Telefónica podría afectar a 280 trabajadores de Castilla y León, según CC.OO.

CC.OO. estima que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Telefónica afectará a unas 280 personas en Castilla y León, lo que equivale al 60% de la plantilla de 471 trabajadores de la compañía en la Comunidad.

Sin embargo, el sindicato considera "probable" que esta cifra se reduzca conforme avancen las negociaciones, que acaban de comenzar esta semana.

El ERE general, del que la empresa ya ha entregado la documentación para explicar las causas, abarca un total de 5.040 trabajadores a nivel nacional, distribuidos en sus tres principales sociedades: 3.649 en Telefónica de España, 1.124 en Telefónica Móviles y 267 en Telefónica Soluciones.

Vicente Miguelez, de CC.OO. del Grupo de Empresas Telefónica en Castilla y León, ha solicitado a la dirección la "aclaración y ampliación" de la información, buscando un desglose específico por comunidades autónomas y provincias. La empresa se ha comprometido a facilitar esta información la próxima semana.

CC.OO. ha advertido que no firmará ningún plan de salidas si no está directamente ligado a una prórroga del convenio hasta el final del Plan Estratégico de la compañía en 2030.

Además, el sindicato exige que el ERE sea de carácter voluntario, que no contemple salidas forzosas, y que sea universal para todas las categorías, con condiciones económicas y sociales adecuadas que contemplen la vinculación a la jubilación y la ausencia de perjuicios económicos para los trabajadores.