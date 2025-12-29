Huelga en Majorel Salamanca por negarse a aplicar la sentencia que fija las vacaciones según el verano astronómico

La plantilla de Majorel en Salamanca, con más de 1.000 personas trabajadoras, ha convocado una huelga de 24 horas para el 2 de enero de 2026 ante la negativa de la empresa a cumplir una sentencia judicial que regula el periodo de vacaciones estivales en el sector del contact center, según denuncia Comisiones Obreras.

El conflicto tiene su origen en la sentencia ST 755/2025, de 9 de septiembre, que establece que las vacaciones de verano deben ajustarse al verano astronómico, es decir, desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño. La resolución afecta a todas las personas trabajadoras del sector.

Las secciones sindicales del comité de empresa aseguran que avisaron con antelación suficiente para que la compañía adaptara la planificación de 2026.

Según explican, la empresa se negó "en rotundo", lo que llevó a convocar un acto de mediación en el Serla el pasado 18 de diciembre, que finalizó sin acuerdo.

Majorel mantiene una postura que el comité define como "inamovible". La empresa argumenta que no puede aceptar ese periodo vacacional por "imposibilidades organizativas" y por "teóricas pérdidas económicas".

Los sindicatos señalan que este razonamiento "no se entiende" a la vista de las indemnizaciones abonadas por los despidos recientes.

Según los datos aportados por el comité, en las últimas semanas se han producido cinco despidos en Salamanca y más de una docena en el resto de España, con las correspondientes compensaciones económicas, un hecho que contrasta con los argumentos esgrimidos para no aplicar la sentencia, según recuerda CCOO.

La empresa se ampara en un acuerdo firmado hace ocho años, también tras una mediación tensa, que fijaba el periodo de vacaciones estivales entre junio y septiembre sin concretar fechas exactas.

Desde entonces, Majorel ha modificado el inicio de ese periodo "según su conveniencia", comenzando distintos años el día 1, el 4 u otras fechas, apunta CCOO.

El comité considera "de vital importancia" que se acate la sentencia judicial. En la situación actual, denuncian que la empresa fija los cupos de vacaciones de forma que muchas personas trabajadoras se ven obligadas a descansar los quince primeros días de junio y los quince últimos de septiembre.

Ante la negativa empresarial y el bloqueo de la negociación, todas las secciones sindicales del comité han decidido dar un paso adelante y convocar la huelga del 2 de enero de 2026, como medida de presión para exigir el cumplimiento de la resolución judicial.

Desde la representación sindical concluyen que la movilización responde a la defensa de los derechos laborales y rechazan seguir aceptando concesiones que, a su juicio, se hacen "a costa de nuestros derechos".