Hacienda marca récord de recaudación en Castilla y León en 2025: la clave, el trabajo y el consumo

La recaudación tributaria del Estado en Castilla y León sigue marcando máximos históricos mes a mes y a noviembre de 2025, últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, ya había superado el dato récord de todo 2024.

Los ingresos hasta el penúltimo mes del ejercicio ascendían ya a 6.417,7 millones de euros, lo que supone 276 más que en todo el ejercicio anterior. La clave, el trabajo y el consumo.

Y es que según las cifras analizadas por Ical, la recaudación por IRPF ascendía en la Comunidad, entre enero y noviembre a 3.401,2 millones de euros, 171 más que el año anterior completo; y por IVA, a 1.972,2 millones, con un incremento en 248 con un mes menos de abonos.

Hacienda había ingresado más hasta noviembre de 2025 que en todo 2024, en todas las provincias de Castilla y León, Ávila (218,1 millones de euros recaudados en once meses de 2025), 19 millones más que el año anterior completo; Burgos (1.096,4), 40,5 por encima del dato del ejercicio precedente; y León (860 ingresados en 2025), 62,4 millones de crecimiento. Además, en Palencia (374,3 millones en las arcas estatales hasta noviembre), 10,5 más que en 2024 completo; Salamanca (749,2), 52,1 de subida con un mes menos; y Segovia (400 millones), 16,7 de aumento.

En cuanto a Soria (257 millones recaudados hasta el penúltimo mes del año), suma 1,5 más que en todo 2024; Valladolid (2.192,5), supera el dato del año pasado ya en 61,2 millones; y Zamora (269,4), lo rebasa en 12,3 millones.

Ingresos tributarios en Castilla y León

Términos homogéneos

En términos homogéneos, comparando el acumulado de ingresos tributarios estatales hasta noviembre de 2024 y 2025, se produce un importante aumento de la recaudación global ( 6.417,7 millones) del 9,8 por ciento en la Comunidad.

La recaudación por el Impuesto sobre la Renta (3.401,2 millones), avanzó en once meses un 9,8 por ciento; mientras que por IVA (1.972,2), el gravamen al consumo, se disparó un 12,3 por ciento. Por lo que se refiere a Sociedades, el aumento fue más moderado, del 2,5 por ciento, hasta los 920,1 millones de euros.

En cuanto al tributo de la Renta a los no Residentes, supuso 22,6 millones, con un avance del 6,8 por ciento; el de Tráfico Exterior sumó 40,7 millones, un 18,7 por ciento más, y el Capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias), aportó 38,6, con un incremento del 4,7 por ciento.

Por el contrario, los impuestos especiales siguieron en negativo, con menos 21,8 millones, una cifra mejor que los menos 25,8 millones del año anterior en el mismo periodo de tiempo.

Por provincias, la recaudación acumulada hasta noviembre de 2025 creció en comparación a los mismos meses de 2024, un 14,4 por ciento en Ávila; un 14,1 por ciento en Palencia, un 12,8 por ciento en Salamanca; un 12,4 por ciento en León; un 10,4 por ciento en Segovia; un 10,1 por ciento en Zamora;un 9,1 por ciento en Burgos; un 7,3 por ciento en Valladolid; y un 6,2 por ciento en Soria.