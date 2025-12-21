Castilla y León lidera la innovación empresarial en España: 1.130,75 millones, el 4,8 % del total nacional

Castilla y León se ha situado en 2024 como la comunidad autónoma española que más invierte en innovación respecto a la cifra de negocio de sus empresas.

"El primer puesto nacional refleja el notable esfuerzo innovador del tejido empresarial y su creciente apuesta por la competitividad basada en el conocimiento", según los datos ofrecidos por la Junta.

La intensidad de innovación, que mide el gasto total de las empresas en I+D, diseño o nuevas soluciones frente a su cifra de negocios, alcanza el 3,29 en Castilla y León. Este dato la coloca por delante del País Vasco (3,13), Cataluña (2,50) y Navarra (2,17), consolidando la trayectoria ascendente iniciada en 2022, cuando ocupó el tercer puesto.

El gasto empresarial en innovación ha experimentado un incremento significativo. Castilla y León pasa de 811,29 millones de euros a 1.130,75 millones, lo que supone el 4,8 % del total nacional. "Tanto en valores absolutos como en porcentaje, constituye el máximo histórico de la serie iniciada en 2018", señalan los informes.

El perfil innovador de la región destaca por su apertura. El porcentaje de gasto en adquisición de I+D externa se sitúa 7 puntos por encima de la media nacional, lo que indica un ecosistema donde "la transferencia de conocimiento y de tecnología tiene un papel más relevante que en el promedio estatal".

Castilla y León ha mostrado un progreso notable en el Índice de Innovación Regional europeo (‘Regional Innovation Index’), siendo la comunidad española con mejor evolución entre 2018 y 2025.

Su rendimiento ha aumentado más de 20,3 puntos y sobresale en las ventas de innovaciones nuevas para el mercado, con un rendimiento del 204 % respecto a la UE y un incremento del 128,9 % desde 2018.

En gasto en I+D sobre el PIB, Castilla y León ocupa la quinta posición en 2024, solo por detrás de Navarra, País Vasco, Madrid y Cataluña. El 60 % del gasto en I+D se ejecuta por empresas frente al 40 % del sector público, lo que pone de manifiesto que "el sector empresarial es el principal motor de la innovación en la Comunidad".

Esta fortaleza empresarial explica los actuales resultados de intensidad de innovación y constituye, según la Junta, "una base sólida para sostener y ampliar el liderazgo innovador de Castilla y León en los próximos ejercicios", reforzando su competitividad y capacidad de generación de valor a medio y largo plazo.