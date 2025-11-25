El menú del día cuesta 14,3 € en bares y restaurantes de Castilla y León: diez céntimos más caro que la media en España

Hostelería de España, en colaboración con Edenred, ha elaborado una encuesta con el fin de detectar la evolución del menú del día que desprende que el precio medio del menú del día es de 14,2 euros, un 1,5% más que el pasado año.

El menú del día pasa por ser un recurso económico que supone, para las personas trabajadoras, sobre todo, un paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes.

Ofrece una opción que pasa por ser saludable y sostenible, con productos de temporada y platos de cuchara, y que genera hasta “cuatro veces menos desperdicio que el consumo en el hogar”.

Los diferentes restaurantes y bares están teniendo que sufrir “un aumento generalizado de los costes de producción”. La tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3% en septiembre y acumula un 1,7% de subida en los nueve primeros meses de 2025.

Hay que destacar especialmente el grupo de alimentos y bebidas, que, si bien ha moderado su crecimiento en el último año, algunos productos básicos para el sector suponen subidas anuales de doble dígito.

En concreto, los huevos (+17,9% anual, +15,9% acumulado), la carne de vacuno (+16,5%, +10,7% acumulado) y el café (+19,9%, +13,2% acumulado). Por su parte, el aceite de oliva ha descendido en los últimos meses, aunque el conjunto de otros aceites supone una subida de un 18,2% en septiembre y un 7,5% en el acumulado.

A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8% en septiembre y +9,3% en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres.

Por otro lado, la evolución de los costes laborales para la rama de Restauración supone un crecimiento de un 1,3% en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Por comunidades autónomas

El precio del menú del día, en Castilla y León está en los 14,3 euros, 10 céntimos más caro que la media en España en este año 2025 que se ubica en los 14,2 euros.

Por comunidades autónomas, Canarias (13 €), Asturias (13,2 €), y Andalucía y Murcia (13,4 € las dos) suponen los precios más económicos, mientras que Baleares (16 €), País Vasco (15,8 €) y Cataluña (15,4 €), tienen de media los precios más elevados.

Baleares (16 €), Extremadura (13,7 €) y País Vasco (15,8 €), no han subido el precio del menú del día respecto al año anterior.