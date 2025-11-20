Denuncian el cierre del taller de Renfe de Miranda de Ebro y exigen que se paralice: "No hay justificación técnica ni social"

El Sector Ferroviario de FeSMC-UGT Castilla y León y la Sección Sindical de UGT en Burgos han manifestado este jueves su "rechazo y malestar" ante la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la dirección de Renfe de cerrar el taller de material de mercancías de Miranda de Ebro, un centro "con décadas de historia y empleo vinculado al sector ferroviario en la comarca".

El sindicato ha recordado que ya en marzo de 2025 "alertó públicamente del riesgo de cierre" y de la "pérdida de empleo" que se estaba produciendo en los talleres de Renfe en Miranda de Ebro. "Sin embargo, pese a las advertencias sindicales, ninguna institución ha actuado con la diligencia necesaria para evitar este escenario", ha afirmado el sindicato.

A esta "falta de respuesta institucional" se ha sumado, según la organización sindical, "la decisión unilateral del Ministerio y de Renfe, comunicada de forma verbal, sin documentación ni diálogo", lo que "constituye un acto cruel, injustificado y falto de respeto hacia la plantilla y hacia una comarca históricamente ferroviaria".

Una decisión "incomprensible"

Así, desde UGT consideran "incomprensible" que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avale esta medida "mirando hacia otro lado mientras se desmantela progresivamente el ferrocarril público en Castilla y León". "Cabe recordar que este cierre se suma al reciente agravio de la supresión de la parada en Puebla de Sanabria, evidenciando un patrón de abandono del servicio público ferroviario en la Comunidad", ha añadido el sindicato.

Además, según UGT, "no existe justificación técnica ni social para esta decisión, que forma parte de una estrategia de recortes y pérdida de servicio público que afecta directamente a la cohesión territorial, al empleo y al futuro de una zona ya castigada por la despoblación".

Por eso, el sindicato ha exigido "la paralización inmediata del cierre, la apertura de una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores y trabajadoras" y "transparencia y participación sindical en cualquier decisión que afecte al empleo y al servicio ferroviario público".

Manifestación

En consecuencia, el Comité Autonómico de FeSMC-UGT Castilla y León ha acordado sumarse a la manifestación convocada para el 26 de noviembre a las 18:30 horas en Miranda de Ebro, con el fin de mostrar su apoyo a una movilización social unánime en defensa del sector ferroviario.

Además, ha instado al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Burgos a "que se impliquen activamente ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la dirección de Renfe para defender el ferrocarril público como servicio esencial, elemento vertebrador y motor industrial de la comarca".