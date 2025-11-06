Se vende esta espectacular finca en Valladolid por 1,5 M €: dos viviendas, jardines y una bodega para elaborar vino

Disponer de una espectacular casa de campo, una finca de grandes dimensiones e incluso de una bodega para la elaboración de vino en funcionamiento sin salir de Valladolid capital. Es lo que permite una propiedad singular que se encuentra a la venta por 1,5 millones de euros.

La finca tiene 6.000 metros cuadrados, con zonas ajardinadas y una gran pradera de 700 metros cuadrados. Tiene pista de tenis y piscina cubierta. También incluye una zona de aparcamiento y varios espacios para poder comer al aire libre.

La propiedad cuenta con dos viviendas. Una principal de dos alturas y otra de tres alturas de 114 metros cuadrados. En la vivienda principal hay varias habitaciones con baño privado, una cocina amplia y una cava de vinos refrigerada.

Pero lo más llamativo es que dentro de la finca se encuentra una bodega de vino en pleno funcionamiento. Una nave de más de 230 metros cuadrados y elevador para barricas que está preparada para la elaboración de vino. Además, esta bodega está inscrita en la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.

Casa con bodega a la venta en Valladolid anunciada en el portal Idealista. Idealista

En total tiene 1.800 metros construidos y siete habitaciones. Se encuentra en la zona de Las Villas - Valparaíso de Valladolid. Está a la venta en el portal Idealista, donde destacan el interés que puede suponer para desarrollar actividades ecológicas en plena ciudad.