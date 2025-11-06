El auge de los testamentos solidarios: "Las donaciones rondan los 23.000 euros, no hace falta ser Bill Gates"

Cada vez son más las personas que deciden que parte de su herencia debe servir para financiar proyectos sociales. El interés por el testamento solidario no deja de crecer. Durante 2024 las solicitudes de información aumentaron un 34% en Castilla y León. En la comunidad autónoma, 30 personas comunicaron a organizaciones no lucrativas el año pasado que en su herencia se habían incluido causas solidarias. Su aportación supuso 2,7 millones de euros.

"El testamento solidario es como un punto y seguido y eso es muy bonito. El día que fallezca y este documento se abra, hay una historia que continúa. Y eso es súper poderoso", relata Leyre Ayastui, portavoz de Haz Testamento Solidario. "Yo ya no estaré físicamente aquí, pero de alguna manera sigo cambiando cosas que impactan directamente en historias personales, porque al final todo esto llega a todos, llega a la sociedad".

Esta plataforma se dedica a impulsar el testamento solidario en España desde 2006. Aglutina a una treintena de ONG de todo tipo a las que puede ir destinado el legado.

"En la plataforma hay organizaciones de todo: investigación, derechos humanos, refugiados, ayuda humanitaria, infancia, medio ambiente... o sea, que hay de todo". Su empeño es enseñar a la sociedad que llegar a fines sociales es un trámite sencillo, rápido y que no es incompatible con dejar patrimonio a los herederos.

Donantes cada vez más jóvenes

El perfil de las personas que realizan el testamento solidario está cambiando. Hasta ahora la plataforma Haz Testamento Solidario describía el donante tipo como "mujer y soltera de unos 60 años, porque es la edad a la que mucha gente hace testamento. Cerca de la jubilación, sus hijos tienen la vida resuelta y creen que es una edad en la que hay que dejar resueltas las cosas".

El mayor conocimiento de esta posibilidad está transformando el perfil. Leyre Ayastui reconoce que cada vez les llega gente más joven, "cuando tienen hijos comienzan a plantearse hacer este documento". También aumenta el número de personas casadas, que antes eran una minoría al disponer de herederos. "Teníamos a personas casadas en un 30% y ahora ya se están acercando a un 46%".

El importe más habitual de las herencias solidarias ronda los 23.000 euros, es el importe la donación mediana. Pero cualquiera puede aportar dentro de sus posibilidades y su situación personal. Según Ayastui "hay que romper ese tabú de yo no tengo nada, cómo voy a ir repartiendo por ahí", y remarca cómo "no hace falta ser Bill Gates para donar, hay que tener en cuenta que 5.000 euros, lo que sea, es una cantidad importante para una ONG".

Dentro de la web de esta plataforma se recogen testimonios de personas que han hecho el testamento solidario. Allí encontramos la historia de Magdalena, que decidió colaborar con Amnistía Internacional porque "si, cuando muera, puedo contribuir con mi dinero a un mundo más justo, ya estoy satisfecha". O Jordi, que ha testado a favor de la Fundación Pasqual Maragall en nombre de su padre. "Él ayudaba a todo el mundo y esto es una continuación de lo que él hacía. Yo lo hago en su nombre".

María optó por Médicos del Mundo para continuar con una vinculación solidaria que ha mantenido toda su vida. "Siempre he sido una persona muy comprometida y solidaria, por eso, cuando decidí escribir mi testamento, quise incluir a una ONG".

Y Sara por la Asociación Española contra el Cáncer porque "creo que les estoy dejando un testamento de vida a mis hijas para garantizar que si algún día lo necesitan haya gente luchando por darles investigación para una cura. Es el mejor testamento que les puedo dejar".

Un trámite sencillo

"Hay mucha duda legal y es súper fácil. Pides cita, vas con tu DNI, pagas 50 euros y el notario te guía y te informa", asegura Ayastui. Subraya cómo el proceso es muy sencillo y puede hacerse en cualquier momento de la vida. "Vas al notario y haces tu testamento. Si tienes herederos, vienen cubiertos por ley, que establece cuál es la legítima o el tercio de mejora, dependiendo también de dónde viva. Pero con el tercio de libre disposición puedes decidir si quieres dejar una cuantía de dinero, un bien concreto, que es lo que se llama legado, algo, a una o varias organizaciones no lucrativas".

En el caso de que la persona no tuviera herederos "puedes decidir qué parte, todo, un poco, qué porcentaje de tu herencia te gustaría destinar a causas solidarias".

La compatibilidad de hacer una donación solidaria en el testamento con dejar patrimonio a los herederos es la consulta más común. "Es perfectamente compatible con herederos. Tú tienes hijos o hijas, y ellos ya van a estar cubiertos por lo que la ley establece. Luego, de ese todo puedes decidir, oye, mira, pues quiero dejar 5.000 euros a una organización, quiero dejar las joyas de mi abuela, estas acciones, estos pequeños ahorros, o este seguro de vida. Es decir, coges un bien concreto y no perjudicas a tus herederos, porque ellos van a recibir los grandes porcentajes de la herencia".

De hecho, la portavoz de Haz Testamento Solidario explica que muchas personas también optan por esta opción como un mensaje para sus familiares. Muchas personas dicen con este gesto "sigo siendo solidaria y quiero que lo veáis en el testamento, vosotros sois mis hijos, pero también me importan otras causas y, por lo tanto, es como un valor de vida que quiero que transcienda".

A las personas interesadas les recomienda contactar directamente con las ONGs para entender mejor el proceso y conocer en detalle a qué se destinará su aportación. "Te van a decir cómo lo hacen, cómo lo liquidan, qué códigos de transparencia utilizan".

"Es muy importante saber que estoy dejando una organización seria en mi testamento, que cuando fallezca eso realmente va a ir a un proyecto que me apetece. Yo siempre digo a la gente que llamen a las ONGs, te solventan dudas de manera gratuita, confidencial y sin compromiso".