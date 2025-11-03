Planas confirma que España tiene un millón de vacunas contra la dermatosis nodular : "No hay que bajar la guardia"

El ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación visita una bodega de Valladolid acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Leticia Pérez Ical

El ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de vacunación contra la dermatosis nodular bovina para intentar frenar el avance de la enfermedad en territorio español.

Planas confirma que disponen de un millón de vacunas, de las que "400.000 ya se han aplicado". Estas dosis serían suficientes para cubrir las necesidades de la provincia de Gerona, Lérida y tres comarcas de la comunidad autónoma de Aragón.

El ministro ha recordado que cualquier medida se debe tomar en coordinación con la Unión Europea y asegura que en todas las comunidades autónomas "se han tomado las medidas adecuadas". En el caso de Cataluña, ubicación de los brotes que por el momento han surgido en España, se ha decretado "una zona de restricción", tanto para la aplicación de vacunas como para la limitación de movimientos de las reses. Insiste en el "estricto control" de ese movimiento de animales y en que se tengan en cuenta los protocolos de bioseguridad.

Luis Planas subraya que todas estas medidas de contención y prevención son imprescindibles para preservar la imagen de país seguro alimentariamente". Recalca que está en juego la cifra récord de exportaciones que ha logrado el sector agroalimentario con 77.000 millones de euros en un año. "Es consecuencia de nuestra calidad pero también de la seguridad".

En todo caso descarta que haya que cerrar fronteras por esta crisis de la dermatosis nodular bovina. "No está justificado legalmente". Aconseja "no bajar la guardia" para poder superar lo antes posible la situación.

Brotes de gripe aviar

El otro problema grave está provocado por la gripe aviar, con 14 brotes confirmados en todo el país y millones de aves sacrificadas. El ministro ha destacado el funcionamiento de la red de alerta veterinaria por la que se coordinan las acciones del Gobierno y de las comunidades autónomas.

Planas pide "serenidad" ante la evolución de los contagios y seguir poniendo la atención en "reforzar las medidas de bioseguridad". Pide extremar la precaución sobre todo en comederos y bebederos para evitar que se conviertan en foco de contagio de este virus.

Considera que esta expansión de contagios por Europa y España es consecuencia de "alteraciones climáticas que están provocando que las aves estén migrando en épocas diferentes del año".

El ministro considera que "ha sido absolutamente necesario" el sacrificio de un número importante de aves. También recordó que la gripe aviar no puede contagiarse a humanos y que se puede consumir carne o cualquier producto derivado de ave.

Luis Planas realizó estas declaraciones durante una visita a una bodega de La Seca (Valladolid) en la que estuvo acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral.