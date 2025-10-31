El precio de la vivienda de segunda mano se dispara en CyL: más de 130.000 euros por 80 metros cuadrados

Continúa la escalada imparable del precio de la vivienda. En Castilla y León una vivienda de segunda mano de 80 metros cuadrados cuesta 131.536 euros. En un año el precio ha aumentado un 7,2% y un 0,7% solo en el último mes. Es decir, por el mismo inmueble hay que pagar 8.813 euros más que en 2024.

El precio del metro cuadrado en Castilla y León está este mes de octubre en los 1.644 euros de media. Aun así la comunidad autónoma se encuentra al final de la tabla en relación con el resto de regiones españolas. En Baleares y la Comunidad de Madrid por primera vez se supera el umbral de los 5.000 euros por metro cuadrado.

Seis capitales de provincia de Castilla y León superan los 2.000 euros el metro cuadrado este octubre. La ciudad más cara para comprar una vivienda de segunda mano es Salamanca con 2.045 euros por metro cuadrado. Le sigue Segovia con 2.376 y Soria con 2.365 euros por metro cuadrado. La capital soriana ha visto crecer los precios un 29,3% en un año. La capital más barata es Zamora donde pueden encontrarse inmuebles a 1.397 euros el metro cuadrado.

En el caso de los datos por provincias, Valladolid encabeza la lista con una media de 1.958 euros por metro cuadrado. La provincia más económica es Ávila donde una vivienda de segunda mano se paga a 1.169 euros por metro cuadrado.

Este incremento de precios se debe a que existe una gran demanda y una oferta limitada de viviendas. Unas cifras muy altas, que se acercan al récord que se marcó en 2027, en plena burbuja inmobiliaria. Estos datos, recogidos del Índice Inmobiliario Fotocasa, están solo un 5,5% más bajos que durante aquella grave crisis.