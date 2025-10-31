La calidad de vida en CyL: por encima de la media nacional pero empeora en gobernanza, empleo y derechos básicos

La calidad de vida en Castilla y León empeoró ligeramente durante 2024. La comunidad autónoma se mantiene por encima de la media nacional pero registró peores resultados que el año anterior según datos del Indicador de Calidad de Vida publicado por el INE.

Castilla y León obtiene una puntuación de 101,52 en 2024. El dato fue de 101,78 en 2023, un poco superior. El motivo de este descenso en calidad se debe a cuatro indicadores donde la comunidad autónoma está por debajo de la media nacional. Donde peores cifras cosecha es en gobernanza y derechos básicos. Se refiere a la confianza en el sistema político, judicial y servicios policiales. Consigue un 91,6 frente al 98,5 nacional.

También empeora resultados en experiencia general de vida, donde Castilla y León marca un 96,6. Estos son más de 6 puntos por debajo de la media española. Destaca la percepción de los ciudadanos sobre paro y empleo. Cae medio punto respecto al año anterior.

Uno de los puntos fuertes de Castilla y León son las condiciones materiales. Este concepto se refiere a rentas y seguridad económica. Aquí aventaja en tres puntos la media nacional. También está por delante en ocio y relaciones sociales, con una ventaja de dos puntos respecto al dato de España. Las otras dos variables donde se mejora la media española son entorno natural y seguridad.

Castilla y León se encuentra por encima de la media nacional en calidad de vida junto a las regiones de Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, Cantabria, Baleares, Asturias, Madrid y Comunidad Valenciana.