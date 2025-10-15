Cajaviva Caja Rural llevará a dos jóvenes a Miami para conocer desde dentro la meca de la industria musical

Cajaviva Caja Rural estrena una nueva plataforma dedicada a la cultura y pensada para jóvenes de entre 14 y 30 años. Se llama jovenin.music y propondrá formación y actividades relacionadas con la música a lo largo de todo el año.

Para el director de Área de Negocio de Cajaviva Caja Rural, Francisco Javier Casado Fernández, este proyecto "no se trata solo de escuchar música, se trata de entenderla y formar parte de ella".

La primera de las actividades es un concurso para viajar a una de las mecas actuales de la industria musical. Un viaje a Miami en el que los ganadores podrán asistir a rodajes de videoclips, visitar estudios musicales, disfrutar de conciertos y formar parte de una entrega de premios. El viaje tendrá una semana de duración y se desarrollará en febrero de 2026.

Los clientes de Cajaviva Caja Rural que deseen optar a una de las dos plazas disponibles pueden inscribirse entre el 9 de octubre y el 23 de noviembre. Un sorteo decidirá qué jóvenes podrán vivir esta experiencia en Estados Unidos.

La nueva plataforma musical planea multitud de actividades para los jóvenes. Entre ellas la posibilidad de conseguir entradas premium para conciertos, formación musical e incluso encuentros exclusivos con artistas.

Cajaviva Caja Rural remarca esta iniciativa en su intención de que la entidad financiera sirva también para "construir comunidad y crear vínculos reales".