Los sindicatos anuncian protestas en CyL y huelga en diciembre si no hay una subida salarial para los funcionarios

Los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF informando sobre la huelga prevista para diciembre

UGT, CCOO y CSIF han anunciado movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, que "mantiene congeladas las nóminas de este año e impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de condiciones laborales".

Los sindicatos aseguran que ya advirtieron el pasado mes de septiembre sobre estas movilizaciones si no se retomaba la negociación de forma inmediata: "Dijimos que se tomarían las medidas que fueran oportunas".

Bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', las movilizaciones comenzarán el próximo 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León y en toda España.

Además, también estarán frente al Ministerio de Función Pública en Madrid. No solo eso, sino que continuarán con una gran concentración en noviembre en Madrid "si el departamento que dirige Óscar López continúa bloqueando la negociación".

"En el caso de que Función Pública persista en esta actitud, las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre", aseguran.

Por otro lado, afirman que los problemas de los trabajadores y los servicios que recibe la ciudadanía "se agravan a diario" por la "inacción" del Ministerio para resolver "asuntos muy preocupantes, tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales".

Los sindicatos recuerdan que se aprobó una Oferta de Empleo Público para este año "sin el apoyo de organizaciones sindicales" porque "reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición".

En este sentido, los sindicatos afirman que en los últimos 20 años "se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que con la nueva OEP tan solo se crean 4.500 plazas de empleo neto".

Por otro lado, la temporalidad en las Administraciones Públicas "permanece estancada" casi en el 30%: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos exige elevar las indemnizaciones a las personas afectadas y concretar las sanciones a las administraciones que abusen".

Por este motivo, las tres organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo "que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos, mejorar las condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos".