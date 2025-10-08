CCOO acusa a la patronal de "sisar a los trabajadores" al no pagar la mitad de las horas extra que se hacen en Castilla y León

El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ataca a los empresarios por no pagar todas las horas extra que se hacen en la comunidad. Acusa a la patronal de "sisar a los trabajadores".

Fraile asegura que el problema en Castilla y León son "las horas extra no pagadas". Los trabajadores hacen al año cerca de 400.000 horas extra, y que las empresas solo pagan la mitad.

Unas horas por las que "se está dejando de tributar a la Agencia Tributaria y de cotizar a la Seguridad Social", lo que supone un importante perjuicio para los trabajadores.

CCOO responde así a la reivindicación que ha realizado en varias ocasiones el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, pidiendo más control sobre el absentismo laboral. Fernando Fraile considera que utiliza este término de manera "malintencionada y perversa".

Recuerda el líder sindical que absentismo laboral se trata solo cuando el trabajador no acude de manera voluntaria a su puesto de trabajo y tampoco justifica su ausencia.

"El resto son derechos reconocidos" como la asistencia a un funeral, la incapacidad temporal, la enfermedad grave o cualquiera de los permisos retribuidos.