UGT exigirá "compromisos reales" con las fábricas de CyL en la negociación del convenio colectivo de Renault

UGT ha presentado este viernes la plataforma de propuestas que llevará a la negociación del próximo convenio colectivo de Renault. Un documento de 80 puntos que exige "compromisos reales" para las fábricas de Valladolid y Palencia en los próximos años porque "es la garantía" para que el empleo pueda mantenerse.

Propondrán la elaboración de un plan de futuro para las plantas de la comunidad porque consideran que "es el momento", con el objetivo de fijar inversiones y productos para cada una de las fábricas.

El sindicato ha elaborado este documento junto a todos sus afiliados en la empresa automovilística. Plantea una subida salarial del IPC más dos puntos, lo que calculan que supondría un 5% de aumento en cada uno de los años que dure el nuevo convenio.

A esto se sumaría una cláusula que permita revisar al alza este aumento para evitar pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores si hay "desmanes" en los precios.

UGT solicitará a la empresa que se contrate a 400 empleados más. Y pedirá crear una paga de beneficios para todos los empleados.

Estas propuestas serán presentadas al resto de sindicatos con representación en Renault para intentar ir a la mesa de negociación con una propuesta conjunta.

El convenio colectivo de Renault fue denunciado el pasado 29 de septiembre. El actual caduca a finales de este 2025.