Castilla Termal Monasterio de Valbuena y la FP de Alcazarén: una alianza que transforma vocaciones en empleo real

En el corazón de la Ribera del Duero, entre viñedos y patrimonio, se alza Castilla Termal Monasterio de Valbuena, un hotel de referencia en turismo de calidad, sostenibilidad y bienestar. Pero también es un espacio de formación, de aprendizaje y de oportunidades para el talento joven.

En colaboración con la Escuela de Profesionales Alcazarén y FP Aspasia, Castilla Termal Monasterio de Valbuena acoge cada año a estudiantes de Formación Profesional que, a través de sus prácticas, acceden al mercado laboral por la puerta grande.

Con el inicio del curso recién estrenado, y con algunas plazas aún disponibles, esta alianza entre empresa y educación representa una de las fórmulas más eficaces para lograr la inserción laboral desde la Formación Profesional. Una vía directa hacia el empleo que, en sectores como el hotelero, gastronómico o wellness, es más relevante que nunca.

Un entorno único

La colaboración entre Castilla Termal y FP Aspasia no es nueva. Desde hace varios cursos, estudiantes de los ciclos de Dirección de Cocina, Gestión de Alojamientos Turísticos o Cocina y Gastronomía realizan su formación en el Monasterio de Valbuena, en contacto directo con clientes, procedimientos reales y un equipo de profesionales altamente cualificados.

Diego Sanz, director general del complejo hotelero, destaca el valor de esta sinergia: “La FP es un motor de talento. En Castilla Termal trabajamos con personas que vienen con una base sólida, motivadas y con ganas de crecer. Muchos de los estudiantes que hicieron prácticas con nosotros hoy forman parte del equipo con contrato estable”.

Desde la recepción hasta la cocina, pasando por el balneario o la zona de habitaciones, Castilla Termal ofrece una visión integral del sector turístico y hotelero. Y lo hace con un enfoque claro: sostenibilidad, cultura y excelencia.

Más que formación técnica

La FP es mucho más que aprender un oficio. Así lo entienden tanto Castilla Termal como la Escuela de Profesionales Alcazarén. “La formación profesional aporta un valor añadido”, afirma Sanz. “Los chicos y chicas que vienen a trabajar con nosotros no solo aprenden a servir una mesa o gestionar una reserva, también aprenden a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a pensar con criterio y a tener sensibilidad hacia el cliente, el entorno y el patrimonio”.

Los ciclos que ofrece Alcazarén preparan a los estudiantes para estos retos. Con un enfoque práctico, atención personalizada y una clara conexión con la realidad del sector, permiten que el alumnado dé el salto al mercado laboral con todas las garantías.

Plazas disponibles

El curso académico 2025-2026 arranca en los próximos días y la Escuela de Profesionales Alcazarén, en Valladolid, aún tiene plazas disponibles en sus ciclos formativos. Una oportunidad única para quienes quieren apostar por una formación con salida, con prácticas garantizadas y con empleabilidad demostrada.

Los ciclos con matrícula abierta incluyen:

Dirección de Cocina (Grado Superior)

Gestión de Alojamientos Turísticos (Grado Superior)

Cocina y Gastronomía (Grado Medio)

Todos ellos tienen la posibilidad de realizar prácticas en empresas como Castilla Termal, lo que permite al estudiante integrarse en un entorno profesional de primer nivel desde el inicio.

Dinamización del territorio

Castilla Termal Monasterio de Valbuena no es solo un hotel. Es también un motor económico para la comarca, un dinamizador cultural y un generador de empleo local. Su convivencia con la Fundación Las Edades del Hombre, su participación en eventos como “Buscando la raíz de la Ribera” o su trabajo con proveedores de la zona refuerzan un modelo de desarrollo sostenible y arraigado al territorio.

“Formar parte de Castilla Termal implica también entender la historia, el patrimonio y la cultura del entorno”, explica Diego Sanz. “Y eso es algo que también transmitimos a quienes vienen aquí a formarse. La FP puede y debe formar en cultura profesional, en respeto al entorno y en pensamiento crítico.”

Vía directa al empleo

Desde FPAspasia y la Escuela de Profesionales Alcazarén recuerdan que aún quedan algunas semanas para formalizar la matrícula. Las plazas son limitadas, pero el camino está abierto. “Si te interesa trabajar en turismo, cocina, gestión hotelera o wellness, esta es tu oportunidad”, apuntan desde la dirección del centro.

“La FP es hoy una de las mejores decisiones para construir un futuro profesional estable. Y hacerlo junto a empresas como Castilla Termal es una garantía de éxito”.

Porque la Formación Profesional no es una segunda opción: es una vía directa al empleo, al desarrollo personal y a una forma diferente de entender la educación. Y en Castilla y León, con centros como Alcazarén y empresas como Castilla Termal, esa opción se convierte en realidad.

