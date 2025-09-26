La Airef avala las previsiones de la Junta para los presupuestos: El PIB crecerá un 2,2% y el empleo un 1,8% en 2026

El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Miriam Chacón Ical

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) respalda las previsiones macroeconómicas incluidas por la Junta de Castilla y León en el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.

Avala la previsión de crecimiento del PIB de Castilla y León en un 2,2% para 2026, a pesar de ser un dato por encima de lo estimado por la Airef que lo situaba en el 1,5%. Un dato que mantiene para 2027 y 2028 mientras que la Junta de Castilla y León espera un aumento del PIB del 2% y del 1,8% respectivamente.

En cuanto a los datos de empleo, el proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año prevé un crecimiento del 1,8% en 2026. Esta cifra también es más alta que la esperada por la Airef, que se sitúa una décima por debajo.

Ambos datos se encuentran en el extremo superior del rango de estimaciones de la Airef para la comunidad autónoma. También por encima de las previsiones realizadas por otros organismos.

El aval se produce después de que la autoridad fiscal revise que las estimaciones presentadas son realistas, se basan en el escenario más prudente y están alineadas con las presentadas por otros organismos.

La Airef recalca en un comunicado que las previsiones que realizan las comunidades autónomas están afectadas por un escenario de alta incertidumbre. Critican que falta información para poder realizar las estimaciones, ya que estas tienen que basarse en la Contabilidad Regional de España 2023, la última disponible.

Para la autoridad fiscal esta situación de falta de datos podría tener consecuencias en el cumplimiento de las reglas fiscales marcadas tanto por España como por la Unión Europea para las autonomías.

La media de crecimiento prevista para el PIB de España en 2026 es del 1,7%.