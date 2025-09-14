El exceso de leche de oveja agrava la crisis del sector ovino: "Es una situación complicada"

Los efectos de los aranceles implantados por Estados Unidos a la Unión Europea hacen que el sector del ovino de Castilla y León pase por "una situación complicada". Un problema más que se suma a la grave crisis de rentabilidad que arrastra desde hace años.

Hay un exceso de leche de oveja provocado por la llegada de producción de Castilla - La Mancha. Las exportaciones de queso manchego a Estados Unidos están resultando muy afectadas con un arancel mínimo del 15%. Y hasta el país norteamericano viaja el 30% del queso con Denominación de Origen de la comunidad vecina.

José Manuel Domínguez, responsable de Ganadería de Urcacyl, explica cómo "parte de esa leche que hay en Castilla - La Mancha y que ya no va a esa figura de calidad de queso manchego está llegando aquí a la industria de Castilla y León". Esto presiona el mercado a la baja. "La industria ahora mismo tiene leche disponible. La que producimos en Castilla y León más la que sobra, entre comillas, en Castilla - La Mancha".

El modelo de Castilla - La Mancha es el que inspiró al sector de Castilla y León a crear la figura de calidad de Queso Castellano para dar estabilidad a la producción. "Pero ese modelo se ha caído con el tema arancelario", sentencia el portavoz de las cooperativas de la comunidad que considera que se encuentran en un momento de estancamiento.

Una piedra más en camino de los ganaderos que viven con incertidumbre los vaivenes del precio de la leche de oveja. "En nuestras cuentas al final de este año, con la curva de presión que ha marcado el sector y las producciones, no llegará a un céntimo de beneficio por litro."

"En la época de máxima producción que coincide con la primavera hemos tenido meses en negativo", subraya Domínguez. Actualmente la leche de oveja se paga en torno a 1,15 euros el litro. Es un 5,8% menos que la cantidad que cobraban el año anterior.

Urcacyl solicita recuperar los contratos de medio y largo plazo a los que "estaban acostumbrados" antes los ganaderos. "En los últimos tres años con la subida de materias primas y todas las crisis sanitarias se han ido reduciendo en el tiempo. Hemos llegado a firmar contratos de meses".

Exigen contratos que estabilicen el sector y aporten una rentabilidad a las explotaciones media similar a la de cualquier empresa, de entre el 3 y 5%.

Cierre de ganaderías

Mientras las protestas se repiten periódicamente la ganadería de ovino continúa su agonía. Castilla y León cuenta con 105 productores menos que en julio del año pasado según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"En diez años hemos perdido la mitad de las ganaderías que estaban funcionando en Castilla y León. Han pasado de 2.700 a 1.300", asegura José Manuel Domínguez. Esta reducción progresiva de la cabaña ganadera preocupa a Urcacyl porque "compromete la capacidad de producción a medio plazo".

La producción de leche de oveja ha caído en 8 millones de litros respecto al julio anterior. En 2024 cerraron el año con una producción de 264 millones de litros y este 2025 esperan llegar a duras penas a los 250 millones. Una cifra ya muy lejana de los 296 millones de litros que marcaron en 2019, momento en el que se inició esta tendencia a la baja.

Plan del Ovino

Para intentar revertir esta situación, o al menos evitar que la sangría de abandono de ganaderos de oveja continúe, Urcacyl trabaja junto a la Junta de Castilla y León en un Plan del Ovino. Según Domínguez "la administración autonómica se comprometió con nosotros a trabajar ese plan".

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco anunció su elaboración hace un año. Fue en septiembre de 2024 cuando aseguró medidas autonómicas ante la falta de aprobación de un documento nacional para el ovino. Hace unos días, en la inauguración de la Feria Salamaq, incluyó este proyecto dentro de una estrategia para impulsar la ganadería extensiva que calificó de "ambiciosa".

Al sector le gustaría que las medidas se acelerasen. "Nos gustaría ir más rápido", reconoce el portavoz de Urcacyl. En este momento se trabaja conjuntamente con la Junta en analizar el sector y la estructura de las explotaciones "para ver sus necesidades, sus dificultades y qué es lo que sería necesario para apoyarlas".

Con ese trabajo de base se redactará el plan de apoyo "a las explotaciones que quedan". Porque el tiempo corre en contra de una actividad ganadera básica para nuestro medio rural.