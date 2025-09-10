Cajaviva se suma al Día Solidario del Grupo Caja Rural con una donación a Cáritas

Cajaviva vuelve a unirse al Día Solidario del Grupo Caja Rural, una iniciativa que este año celebra su duodécima edición con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha recaudado más de 850.000 euros destinados a causas sociales, gracias a la implicación directa de los empleados del Grupo.

La jornada se celebrará este jueves 11 de septiembre, día en el que los trabajadores de Cajaviva, junto con los del resto de entidades del Grupo Caja Rural y Seguros RGA, lucirán la tradicional camiseta verde solidaria, símbolo de unidad, compromiso y solidaridad.

Este gesto busca dar visibilidad a los valores que inspiran al Grupo: ayuda mutua, compromiso social y cercanía con las comunidades.

En esta edición, Cajaviva realizará una donación a Cáritas, siguiendo la línea de colaboración con entidades locales que desarrollan proyectos en ámbitos esenciales como los economatos, los bancos de alimentos o las ONG centradas en cubrir necesidades básicas, especialmente de alimentación.

Los 300 empleados de Cajaviva, distribuidos en sus 90 oficinas en Burgos, Segovia, Valladolid, Palencia, Cantabria y Lleida, participarán activamente en la jornada, reafirmando así su pertenencia al Grupo Caja Rural, integrado por Banco Cooperativo, 29 cajas rurales, Seguros RGA, RSI y otras entidades participadas.

En total, el Grupo cuenta con más de 9.300 empleados, 2.330 oficinas y presta servicio a 6,3 millones de clientes en toda España.