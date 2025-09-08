InoBat sí llegará a Valladolid: Sánchez anuncia 50 millones para su desarrollo y creará 260 empleos directos

InoBat sí que se instalará en Valladolid. Todo después del anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ha informado este lunes de una dotación de 50 millones de euros para el proyecto y el desarrollo de la nueva gigafactoría en la ciudad del Pisuerga.

Va a crear, como ha señalado Sánchez, un total de 260 empleos directos y 500 indirectos y la inversión total va a ser de 700 millones.

“Nuestra apuesta por la industria verde se materializa en proyectos, como, por ejemplo, la dotación de 50 millones para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid construida por InoBat Iberia que va a crear 260 empleos directos y 500 indirectos con una inversión total de 700 millones”, ha afirmado el presidente del Gobierno.

Lo ha hecho durante el acto ‘España, vanguardia de la industria verde’, celebrado en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, en Madrid.

“Vamos a fomentar la compra pública verde a través de obligaciones y de incentivos. Así como la contratación pública que va a incluir requisitos de compra de productos cuya huella de carbono sea nula”, ha señalado Sánchez.

Todo con el objetivo de que el sector público “sea un motor que lidere la demanda de energía verde” por parte de la “industria nacional”.

Una gran noticia para Valladolid ante un proyecto que estaba parado y que parece que, finalmente, será una realidad y vendrá muy bien al tejido productivo de la ciudad de Valladolid.