Unicaja lanza una línea de financiación al 0% para los afectados por los incendios en Castilla y León

Unicaja ha puesto en marcha una línea especial de financiación para apoyar a los afectados por los incendios forestales que en las últimas semanas castigan a Castilla y León.

La entidad ofrece préstamos sin intereses ni comisiones, con condiciones ventajosas para familias, empresarios, agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas a causa del fuego.

La medida se articula en dos modalidades. Por un lado, el préstamo de rehabilitación y reposición de activos, pensado para reparar o reponer viviendas, explotaciones agrarias, vehículos u otros bienes, con una cobertura de hasta el 80% del proyecto y un plazo de devolución de cinco años.

Por otro, el préstamo de anticipo de indemnización, que permite adelantar el cobro de compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o aseguradoras, con hasta el 90% del valor del siniestro y un plazo inicial de 12 meses, prorrogable seis más si fuera necesario.

Los clientes podrán solicitar esta financiación preferente en cualquier oficina de Unicaja en la comunidad, donde recibirán atención personalizada para estudiar cada caso.

La entidad subraya que el objetivo es facilitar la recuperación de las familias y negocios afectados, ofreciendo soluciones financieras accesibles y flexibles.

Con esta iniciativa, Unicaja refuerza su compromiso con el mundo rural y con el sector agrario, especialmente en territorios con alta incidencia de incendios como Castilla y León, y lo enmarca dentro de su política de responsabilidad social corporativa.

Además, la entidad recuerda en un comunicado que ya ha aplicado medidas similares en otras emergencias recientes, como la DANA de 2024.