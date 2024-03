Estas son las gasolineras más baratas de Castilla y León para repostar esta Semana Santa

Llega la esperada Semana Santa. Es el momento de desconectar de todo y que mejor forma de hacerlo que coger el coche y realizar diferentes rutas. Aunque la previsión del tiempo no es muy optimista, todo apunta a unos días pasados por agua, lo importante es hacer off y olvidarte del día a día. Eso sí, antes, habrá que llenar el depósito, y es ahí donde hay que tener en cuenta muchos aspectos, porque el precio de los carburantes no para de subir en las últimas semanas.

Actualmente, para aliviar el bolsillo lo mejor es repostar en la gasolinera más barata de la localidad donde te encuentres. Aquí tienes las más económicas de cada capital de provincia de Castilla y León para saber a cuánto está la gasolina o el diésel. Unos precios a fecha de martes 26 de marzo.

ÁVILA

Diésel

PETROPRIX CALLE RIO AREVALILLO, 23 1,415

PETROPRIX AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 1,425

BALLENOIL C. HORNOS CALEROS, S/N 1,425

Gasolina 95

PETROPRIX CALLE RIO AREVALILLO, 23 1,459

PETROPRIX AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 1,469

PLENOIL CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 1,469

BURGOS

Diésel

ASEBUTRA LA RIBERA, S/N 1,235

NORPETROL ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 1,359

PLENOIL CALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 26 1,359

GASOLINA 95

NORPETROL ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 1,489

PLENOIL CALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 26 1,489

LAS TERRAZAS CARR. BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 1,519

LEÓN

Diésel

PETROPRIX AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 119 1,459

BALLENOIL AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 1,459

BALLENOIL AVENIDA ANTIBIOTICOS, 63 1,459

Gasolina 95

PETROPRIX AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 119 1,519

BALLENOIL AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 1,519

BALLENOIL AVENIDA ANTIBIOTICOS, 63 1,519

PALENCIA

Diésel

BEROIL CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 1,399

REPOSTAR C/LOS TORNEROS 61 1,439

GALP AVENIDA CUBA, 25 1,449

Gasolina 95

BEROIL CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 1,499

REPOSTAR C/LOS TORNEROS 61 1,529

GASEXPRESS AVENIDA CUBA, 27 1,549

SALAMANCA

Diésel

CETRAMESA CARR. SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 0,7 1,329

PLENOIL CALLE ALDEHUELA, 86 1,339

RONDA OESTE AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 1,358

Gasolina 95

LOW COST CARRETERA CL-517 KM. 1,1 1,469

PLENOIL CALLE ALDEHUELA, 86 1,497

RONDA OESTE AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 1,498

SEGOVIA

Diésel

BALLENOIL CALLE GUADARRAMA, 14 1,379

PLENOIL CALLE LA GRANJA, 2 1,379

PLENOIL CALLE NAVACERRADA, 1 1,379

Gasolina 95

BALLENOIL CALLE GUADARRAMA, 14 1,469

PLENOIL CALLE LA GRANJA, 2 1,469

PLENOIL CALLE NAVACERRADA, 1 1,469

SORIA

Diésel

PETROPRIX AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 1,387

EUREKA POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 1,389

LECLERC CALLE J, 290 1,410

Gasolina 95

COPISO POLIGONO VALCORBA PARC Nº 5 1,460

PETROPRIX AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 1,477

EUREKA POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 1,479

VALLADOLID

Diésel

CENTROLID AVENIDA DEL EURO CENTROLID, 7 1,255

ESTACION AUTOBUSES PUENTE COLGANTE, 2 1,280

ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 1,348

Gasolina 95

ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 1,448

PLENOIL AVENIDA BURGOS, 36 1,449

ESPANOIL AVENIDA BURGOS, 50 1,449

ZAMORA

Diésel

MORAOIL CARRETERA CL-605 KM. 169,87 1,271

VALCARCE AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 1,329 1,559

STAR OIL AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 1,409

Gasolina 95

MORAOIL CARRETERA CL-605 KM. 169,87 1,447

VALCARCE AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N 1,329 1,489

CARBURANTES DE ESPAÑA CALLE VILLALPANDO, 21 1,545