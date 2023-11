El Corredor Atlántico congela su Plan Director a la espera de que Europa desatasque su revisión

El Corredor Atlántico seguirá de momento sin Plan Director hasta que Comisión, Consejo y Parlamento Europeo cierren la revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), algo que ha asumido como una “prioridad” la Presidencia española y que podría recibir un impulso en la cita prevista del 14 de noviembre. El documento, que esta primavera se prometió para octubre y está avanzado, sin embargo no verá la luz, a la espera de que avancen las conversaciones en Bruselas, que podrían desbloquearse en la cita del 14 de noviembre.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya titular Raquel Sánchez se encuentra en funciones desde las generales de julio, trabaja en la elaboración del Plan Director, un informe que espera presentar “próximamente” y que marcará las prioridades de las inversiones en el Corredor Atlántico, que desde enero cuenta con un comisionado, el vallisoletano José Sebastián, quien entre sus tareas, asumió el impulso de este documento.

No obstante, fuentes del Ministerio explicaron a Ical que el Plan Director espera la revisión del reglamento europeo para poder presentarse en un acto que la Junta ha reclamado que se celebre en León. “Hasta que no haya más avances”, precisaron, no se conocerán sus detalles, si bien defendieron su compromiso y esfuerzo inversor para el despliegue del Corredor Atlántico.

Asimismo, fuentes de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) explicaron que “se trata de un expediente complejo”, pero al mismo tiempo señalaron que “las negociaciones siguen avanzando” en un clima “optimista”, como reconocen también el Parlamento y la Comisión. El siguiente trílogo -grupo de trabajo a tres bandas- tendrá lugar el próximo 14 de noviembre y el objetivo marcado es “seguir progresando”, aunque todavía sin fecha de conclusión.

La semana pasada, en el transcurso de un foro con empresas y agentes logísticos celebrado en Madrid, el comisionado del Corredor Atlántico señaló que el Plan Director está muy avanzado y que lo previsto es presentarlo “próximamente”, una vez que se apruebe la nueva reglamentación de estos ejes de transporte. En paralelo, la Comunidad prevé designar a Luis Fuentes, expresidente de las Cortes y dirigente de Ciudadanos, como delegado del Corredor Atlántico, una materia en la que la Comunidad busca un pacto entre los partidos con representación en las Cortes.

Ante las diferentes demandas surgidas, el Gobierno de España recuerda que los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que se prorrogarán en 2024, recogen 1.648 millones de euros en inversiones para avanzar en completar y ampliar el Corredor Atlántico, una cifra que insisten es “muy similar” a la reservada para el Mediterráneo. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) va a destinar más de 2.477 millones de euros para este eje.

Red multimodal para cuatro países

El Corredor Atlántico es la conexión multimodal que conecta Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda y da servicios a personas y mercancías por lo que es clave para el desarrollo logístico y conecta nodos urbanos. Está compuesto por los diferentes modos de transporte: carretera, ferrocarril, portuario, aéreo, fluvial y multimodal por lo que, además de las rutas ferroviarias y viarias, incluye los puertos, aeropuertos, estaciones intermodales y ciudades más importantes.

A su paso por España, comprende once comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla La Macha, Andalucía y Canarias). En su trayecto ferroviario incorpora más de 5.300 kilómetros, según la última propuesta de ampliación, y unos 2.660 kilómetros de carreteras.

La inversión total prevista en el Corredor, según datos del Gobierno, alcanza los 49.406 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 33.326 millones, un 30 por ciento de ellos desde 2013. Actualmente están pendientes de ejecución 16.080 millones, de los que 12.168 son en obras de nueva construcción y el resto en renovación y modernización.

Así, su desarrollo, tiene y tendrá un impacto directo y muy positivo sobre las once autonomías, que representan a más del 65 por ciento de la población española. Si lo analizamos a través un prisma económico, el Corredor Atlántico atraviesa y viene a impulsar Comunidades Autónomas que generan actualmente en torno a 778.000 millones de euros de nuestro Producto Interior Bruto (PIB).

El Corredor conecta Portugal con el resto de Europa, a través de España. Los pasos fronterizos son fundamentales para la consecución de una red europea, ya que uno de los principales objetivos es favorecer el transporte ferroviario de mercancías con la mejora de las vías y las conexiones ferroportuarias, el desarrollo de polos logísticos, impulsando el uso de las autopistas ferroviarias.

