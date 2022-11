Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI: "Europa debe jugar un papel fundamental en el nuevo orden mundial"

Más de treinta años al servicio de España. Exdirector del CNI y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). El general Félix San Roldán pronunció ayer una conferencia organizada por la Fundación Schola para intentar explicar qué está pasando en el mundo, en un escenario que se mueve muy deprisa y donde todo parece incierto. Hablamos del nuevo orden mundial.

San Roldán explicó a los asistentes cómo "siempre ha habido nuevos órdenes mundiales", sólo que desde la Paz de Westfalia en el S. XVII y que duró 200 años, han ido cada vez "durando menos", lo que lleva a una sensación de inseguridad geopolítica que arrastra, a su vez, a la económica y social.

Con la guerra en Ucrania de trasfondo, el general explicó cómo "Europa debe tener un mayor protagonismo en el nuevo orden mundial" a través de una autonomía estratégica en la que no sólo juegan un papel principal los países de la OTAN sino, también, las relaciones con China.

Una potencia "maestra del soft power", que no es otra cosa que reforzar su posición en el nuevo orden mundial con estrategias no invasivas. A este respecto, San Roldán explicó que "China no invade, no desestabiliza, pero lo que ha ido haciendo es poner una tienda", en referencia a su superioridad comercial con puertos de su propiedad en toda Europa.

La OTAN, pendiente de cómo ser más independiente de EEUU, se topa con el disparado crecimiento comercial y económico de China. Pero la invasión de Putin en Ucrania en febrero "produce un cambio de paradigma" que hace que "EEUU se vaya de su zona de interés (el Pacífico) y regrese a Europa".

Es lo que San Roldán llama "el fracaso" de la estrategia de Putin. No consiguió atraer a Ucrania a su esfera ni impedir que se extendiera hacia la OTAN. "Hubo dos resultados que Putin no previó: la Unión Europea se reforzó con el regreso de EEUU ante la amenaza rusa, y la administración Biden lideró el envío de armamento a Ucrania". Además, el Gobierno de los 28 "decide tomar decisiones que nunca antes había tomado", en referencia a los bloqueos impuestos a Rusia y la agresiva política de ahorro energético en su dependencia con la órbita de Putin.

"La UE dice: voy a ser fuerte y útil, y EEUU dice: perfecto, yo me ocupo de la gestión de la guerra en Ucrania", apostilla San Roldán. Para el exdirector del CNI "La UE lo tiene todo para ejercer acciones de liderazgo en todo el mundo".

Sin embargo, en este contexto, el que fuera máximo responsable del CNI de 2009 a 2014, quiso hacer hincapié en la necesidad de "no olvidar los principios" de las democracias europeas. "¿Dónde están los principios que nos hemos dado? ¿Nos olvidamos de las mujeres que han muerto dando a luz en los hospitales de Ucrania por las bombas y miramos hacia otro lado porque llega el invierno y hace frío?", se pregunta.

Para el ex-JEMAD "hay principios inmutables y deducidos de nuestra propia historia y a ambos hay que hacerles honor para saber hacia dónde vamos, volver a casa y poder mirar a los ojos a nuestros hijos", asegura.

Mayor independencia pero de la mano de la OTAN

Durante la conferencia, San Roldán insitió en el potencial de la UE para ser protagonista indiscutible del nuevo orden mundial, que aseguró "es consecuencia de todos y cada uno de nosotros", negando teorías conspiranoicas sobre estructuras por encima de los propios Estados.

Así, el general recordó las palabras del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, José Borrell, quien asegura que Bruselas está "buscando cómo definir su brújula estratégica" y cómo ser más autónoma respecto de EEUU, pero "sin perder la complementariedad" que hace fuerte a la OTAN. De hecho, el ex-JEMAD aseguró sin paliativos que "España es sin duda el mejor aliado de la OTAN".

Para ello, Sanz Roldán ha recordado cómo los países de la UE han mostrado su intención de aumentar sus presupuestos en capacidad militar, indispensable para la supervivencia de la propia UE y ganar en independencia a la hora de tomar decisiones geoestratégicas y políticas.

Sigue los temas que te interesan