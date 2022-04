La AIReF rebaja las previsiones de crecimiento para Castilla y León hasta el 3% para 2022

La economía de Castilla y León cerrará 2022 en términos positivos, pero lo hará a menor ritmo del previsto. Si ayer era el Colegio de Economistas de Castilla y León (Ecova) quien revisaba a la baja las previsiones de crecimiento para la Comunidad, hoy se pronuncia en la misma línea la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Una realidad que es aplicable no sólo a Castilla y León, sino también a las previsiones de crecimiento del PIB que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para el conjunto de la economía española.

Los cálculos del Ecova sitúan que la economía de Castilla y León se moverá en torno a un 3 y un 3,6% en 2022, muy lejos del 7% que se vaticinaba hace un año y del 4,9% anunciado por el Gobierno de Mañueco el pasado mes de octubre.

Por su parte, la AIReF prevé para Castilla y León un déficit del 0,6% del PIB a cierre del presente ejercicio, similar a la tasa de referencia del -0,6% y empeorando así una décima las estimaciones del informe anterior.

El cierre de 2021 tiene en Castilla y León, según los datos que maneja este organismo, un efecto nulo en 2022. La comunidad ha cerrado 2021 con un déficit del 0,1% del PIB, mejorando tres décimas las previsiones del informe de líneas. No obstante, dicha mejora ha venido dada en su totalidad por el registro neutro de los fondos REACT-EU -que ha supuesto una dotación de recursos similar a los empleos ejecutados-, y, en menor medida, por el traslado a 2022 del gasto por las ayudas a empresas no

ejecutadas y no reintegradas en 2021.

La AIReF prevé que los ingresos de la Comunidad de Castilla y León en 2022,

sin considerar los recursos del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y las ayudas directas a empresas, reduzcan 1,6 puntos su peso en PIB, hasta el 16,5% del PIB. Esto supone un descenso en torno al 3% sobre el nivel del 2021.

Como ya recogía este organismo en el anterior informe, las menores transferencias extraordinarias y las derivadas del sistema de financiación autonómica respecto a las registradas en 2021, condicionan la evolución del conjunto de los recursos. Estas transferencias del Estado, que suponen cerca del 70% de los ingresos netos, caen un 6%. En el resto de los recursos, se estima un crecimiento conjunto del 4%.

El informe de la AIReF también recoge que los empleos de la comunidad en 2022, sin considerar los fondos PRTR ni las ayudas a empresas, se mantendrán al nivel de 2021, minorando su peso algo

más de un punto hasta el 17,1% del PIB regional.

