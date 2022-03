Estas son las ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado las ofertas de empleo disponibles en Castilla y León. A continuación les mostramos todas los puestos de trabajo en las nueve provincias de la Comunidad:

Ofertas del ECYL

Peón de cantera de piedra en La Magdalena (León)

Personal de limpieza-camarero/a de piso para hotel en Llánaves de la Reina (León)

Camarero/a de barra y comedor para hotel en Llánaves de la Reina (León)

Camarero/a en Mansilla de las Mulas (León)

Técnico instalador electricista en Matallana de Torío (León)

Albañiles en Pobladura del Bernesga (León)

Coordinador/a de tiempo libre en Sabero (León)

Manipulador de cosechadoras en Sahelices del Payuelo (León)

Conductores/as de mercancías peligrosas en Toral de los Vados (León)

Fisioterapeuta en Aguilar de Campoo (Palencia)

Fisioterapeuta en Barruelo de Santullán (Palencia)

Oficial o ayudante para pizzería en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Dependiente de Pescadería en Guardo (Palencia)

Dependientes de Charcutería y Carnicería en Guardo (Palencia)

Psicólogo/a General Sanitario en Vañes (Palencia)

Dependienta textil y atención tienda "on line", en Palencia

Instalador/a de fibra óptica en Palencia

Conductor de camión quitanieves para conservación de carreteras en Guijuelo (Salamanca)

Fisioterapeuta para CEIP en La Alberca y San Martín del Castañar (Salamanca)

Chapista de vehículos en Segovia

Oficial Soldador en Añavieja-Castilruiz (Soria)

Ingeniero/a Técnico en Carbonera-Golmayo (Soria)

2 Oficiales Albañil en Lubia (Soria)

Encargado de Obra en Lubia (Soria)

Técnico de Farmacia en San Pedro Manrique (Soria)

Oficial Pladurista en Soria

Auxiliar de Enfermería para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

2 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Peones Forestales en Vinuesa (Soria)

Agente comercial para sector avícola y equino en Fuensaldaña (Valladolid)

Ayudante de Carnicería en Mayorga (Valladolid)

Conductor para funeraria en Benavente (Zamora)

Picador/ Barrenador, para Coreses (Zamora)

Mozo de carga y descarga para UPS en Beanvente (Zamora)

Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Morales de Rey (Zamora)

Soldador y montador de estructuras metálicas en San Esteban del Molar (Zamora)

Soldador en Villabrázaro (Zamora)

Docente de Gestión Ambiental en Zamora

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

Ofertas de Empleo Público

Bolsa de Fisioterapeuta en la Gerencia Regional de Salud (SACYL)

685 plazas de Maestro/a en la Junta de Castilla y León

Bolsa de Auxiliar de la Concejalía de Cultura y Deporte para Ayto Briviesca (Burgos)

Bolsa de Conductor/a en Centro Ocupacional en Ayto. de Briviesca (Burgos)

Bolsa de Técnico/a Medio en Ingeniería en Ayto. de Briviesca (Burgos)

1 plaza de Técnico/a de apoyo para la Universidad de Burgos

1 plaza de Técnico/a de apoyo para la Universidad de Burgos

1 plaza y bolsa de Ingeniero/a técnico industrial para la Diputación de León

15 plazas y bolsa de Técnico/a de atención directa para la Diputación de León

2 plazas y bolsa de Trabajador/a social para la Diputación de León

8 plazas y bolsa de Administrativo/a para la Diputación de León

Auxiliar administrativo/a en Ayto. de Valdepolo (León)

1 plaza de Jefe Servicio de Jardinería para el Ayto de Villablino (León)

Auxiliar Notificador para Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

Interinidad de Médico/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Palencia

4 Operario/a mantenimiento inst. deportiva en Ayto Venta de Baños (Palencia)

1 plaza de Oficial 1ª oficios varios para el Ayto de Villoldo (Palencia)

1 y bolsa de Técnico/a de Igualdad para el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Candelario (Salamanca)

Bolsa de Agente de Igualdad en el Ayto. de Salamanca

Director/a del Centro de Láseres Pulsados en Salamanca

2 Técnicos/as en el Instituto para la Competitividad Empresarial (Salamanca)

1 plaza de Agente Local de Innovación para el Ayto de Villamayor (Salamanca)

Bolsas de diferentes categorías en Ayto. de Villarino de los Aires (Salamanca)

Bolsa de Cuidador/a Infantil en Ayto. de Campo de San Pedro (Segovia)

Interinidad de agente de policía local en Ayto. de El Burgo de Osma (Soria)

7 Peones de Cometidos Múltiples en Ayto. de Tudela de Duero (Valladolid)

2 Titulados/as Superiores en AUVASA (Valladolid)

Arquitecto/a Superior en Ayto. de Villanubla (Valladolid)

Bolsa de Arquitecto/a en el Ayto. de Toro (Zamora)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

8 plazas y bolsa de Bombero/a para el Ayuntamiento de Zamora

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

Ofertas de Empleo en Europa

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

"Jobs in Ireland 2022- Hospitality, Construction & Transport"

Jobday “Tourisme et Call center” en Belgique ou à l’étranger

Online event "Chefs for Sweden"

15 Educadores/as en guarderías infantiles (Alemania)

Oficiales de construcción en Alemania: fontaneros, frigoristas, electricistas

Sports, fitness and children entertainment in Hotels 2022 (España y Grecia)

6 Sheet Metal Welder (Finlandia)

Aquaculturure vacancies (Malta)

2 IT Services (Malta)

Spanish Speaking Account (Malta)

Structural Engineer (Malta)

Canteros con inglés (Noruega)

Chefs (Suecia)

Otras ofertas de Empleo

3 Comerciales para Ávila

Conductor/a de línea - Encargado/a de prensas para Ávila

Responsable de mantenimiento en planta avícola de Vicolozano (Ávila)

2 Veterinarios/as para Burgos

Responsable clínica estética para Burgos

Store Manager para Burgos

Administrativo/a en Miranda de Ebro (Burgos)

Administrativo/a comercial para Gumiel de Mercado (Burgos)

16 Camareros/as de pisos para León y provincia

5 Java Backend Developers para León

Jefe/a de obra en edificación para León

Ayudante/a de camarero para Bembibre (León)

Carretillero/a para Chozas de Arriba (León)

Técnico/a de recambios de maquinaria para Onzonilla (León)

Delineante – administrativo/a para Palencia

Jefe/a de obra de edificación singular para Palencia

2 Oficiales/as de Mto. de señalización ferroviaria AVE para Villamuriel de Cerrato (Palencia)

10 Teleoperadores/as comerciales para Salamanca

Técnico/a de soporte informático para Salamanca

Técnico/a instalaciones para Salamanca

Recepcionista de hotel para Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Electricista titulado para Villares de la Reina (Salamanca)

Ingeniero responsable IT Sistemas Industriales para Segovia

Varios puestos para hotel en Segovia

Docente de soldadura para Cuéllar (Segovia)

Oficial administrativo con discapacidad para Hontoria (Segovia)

6 Cajeros/as para Soria

Técnico de mantenimiento (clima y electricidad) para Soria

Topógrafo (obra ferroviaria) para Soria

10 operarios/as de producción (alimentación) en Valladolid

Operario/a de corte por láser en Valladolid

Personal para sala de cine en Valladolid

Profesor/a de inglés para Valladolid

Vendedor informática en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

15 operarios/as de industria alimentaria en San Miguel del Arroyo (Valladolid)

Operario/a mantenimiento industrial para Zamora

Mozo/a de almacén para Benavente (Zamora)

Encargado/a de turno supermercado para Villalpando (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

Sigue los temas que te interesan