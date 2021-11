Los sindicatos estudian una posible huelga en los supermercados para desbloquear el convenio

La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, por medio de las Federaciones de Servicios y FeSMC, han anunciado huelga para el próximo mes de diciembre en el sector de las medianas superficies comerciales de Castilla y León (Gadis, Alimerka, Lupa, La Plaza de Dia, Froiz). El motivo de esta movilización no es otro que intentar desbloquear las negociaciones del convenio colectivo autonómico, paralizadas desde este año. Este convenio afecta a un total de 6.500 personas trabajadoras, de las que cerca de 2.000 corresponden a la provincia de Valladolid, tal y como informan ambos sindicatos.

Por eso, este fin de semana han convocado asambleas informativas en todas las provincias de la Comunidad para explicar la situación de las negociaciones y proponer una huelga para los próximos días 7, 23, 24, 30 y 31 de diciembre. La asamblea de Valladolid se llevará a cabo el próximo domingo día 14 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en el salón de actos de la Sala Borja. Los sindicatos animan a todas las personas trabajadoras de este sector “para que se acerquen a las asambleas convocadas en cada provincia, conozcan de primera mano la situación y decidan entre todos el camino a seguir”.

Los portavoces de ambos sindicatos del sector de comercio defienden una subida salarial en la negociación del Convenio de Medianas Superficies de Castilla y León acorde a los beneficios obtenidos durante la pandemia. Según los datos expuestos por Luis Sáez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO-CyL, y Natalie Ríos, secretaria del Sector de Comercio y Grandes Almacenes de FeSMC-UGTCyL, relativos a las ganancias de estas empresas durante el pasado ejercicio de 2020, “no se entiende el proceder de la patronal”.

Al hilo de semejantes ganancias, la parte social demanda un “reparto equitativo de las mismas”. Por tanto, desde los sindicatos no entienden el bloqueo empresarial a una subida que en el año 2025 alcance los 1.200 euros para estos profesionales. “A día de hoy un trabajador o trabajadora de estos supermercados gana 1.037€ al mes brutos, que netos apenas superan los 900€”, señalan los representantes. “Estamos hablando de un sector de trabajadoras y trabajadores pobres y de una patronal que ha aprovechado una situación de pandemia sanitaria para incrementar sus beneficios y llevar a cabo nuevas aperturas de locales y reformas, pero no es capaz de reconocer su responsabilidad para estas plantillas”, han remarcado ambos sindicalistas.

Pero no solo esto sorprende, la patronal del sector ha citado en el Serla a la representación sindical por el desencuentro existente en las negociaciones. Es más, ambos dirigentes han indicado que no entienden que estas empresas “han obtenido ingentes beneficios durante la pandemia”, no sean capaces de llevar a cabo una subida salarial de 1,5% anual hasta alcanzar el salario que demandan. Hasta la hostelería, el sector más afectado por esta situación, ha sido capaz de llegar a esta cuantía. “Y que digan que el futuro es incierto. Incierto es para este colectivo de personas trabajadoras esenciales, pero con salarios de miseria. Basta ya de precariedad”, han exigido Ríos y Sáez.

