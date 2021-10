CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo a varios supermercados por incumplir los descansos

CCOO de Castilla y León, a través de la Federación de Servicios, ha puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento reiterado del artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras en los supermercados de medianas superficies de Castilla y León, contra Alimerka, Lupa, Gadis, Froiz y la Plaza de Dia. Este artículo establece que “entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediaran, como mínimo, doce horas”. Pues bien, todas estas empresas “se lo pasan a la torera”, señala CCOO Servicios en Castilla y León.

Según denuncia el sindicato, el incumplimiento de este artículo hace que las personas trabajadoras de medianas superficies no puedan tener un descanso digno entre jornadas, o descansar dos días a la semana como pasa en otras empresas del sector.

"Desde CCOO no entendemos cómo las trabajadoras y trabajadores del mismo sector no pueden tener los mismos derechos, por lo que hemos procedido a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo". Dicho organismo ha requerido a los supermercados “incumplidores” de la norma, Alimerka, Lupa, Gadis, Froiz y la Plaza de Dia, que organicen sus plantillas para que se cumpla con el artículo 34.3 de Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras.

“Las empresas intentarán poner todos los impedimentos para no cumplir con la ley, embarraran y ensuciaran este hecho incuestionable con el ánimo de continuar con esta manera de proceder. Ellas expondrán que es imposible cumplirlo. Si es así tendremos que cerrar tiendas, no hay personal especializado, habrá que reducir horarios, tendremos que volver a los turnos partidos, habrá que cambiar turnos, etc... Pero todas y todos sabemos que sí es posible y así lo han demostrado en otras empresas del sector. Por lo tanto, desde CCOO seguiremos hasta el final hasta lograr que se cumpla esta norma en beneficio del personal que trabaja en estos supermercados en nuestra Comunidad”, refrendan desde la Federación.

Sigue los temas que te interesan