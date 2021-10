El sector del vino de Castilla y León, una firme apuesta por la calidad frente a la cantidad

El sector del vino tiene un gran peso en la economía, la sociedad y la cultura de Castilla y León, y cuenta con importantes figuras de calidad: nueve denominaciones de origen, cuatro Denominaciones de Vino de Calidad, y una Indicación Geográfica Protegida.

El sector agrícola en la Comunidad es un sector muy importante. La Comunidad castellano y leonesa es una de las grandes productoras de cereales, principalmente trigo, cebada, centeno, y avena, así como leguminosas y girasol.

Pero en la última década los cultivos han experimentado un gran cambio, el paisaje es un poco diferente y si echamos un ojo a nuestros campos, de cualquiera de las provincias, es fácil que, aunque sea en la lejanía, oteemos un viñedo. La superficie de cultivos de vides supera las 70.000 hectáreas, de las cuales el 60 % corresponden a las denominaciones de origen y el resto a las distintas zonas vitivinícolas de la Comunidad.

El sector vitivinícola contribuye a la imagen que tiene la comunidad castellano y leonesa, y es un polo de atracción de visitantes y turistas. Tenemos un sector responsable y sostenible con el entorno, es motor de desarrollo en muchos pueblos, ayuda a vertebrar el territorio y ofrece empleo. Es símbolo de tradición, pero también es líder en innovación e investigación, es el reflejo del buen hacer de cientos de empresas y viticultores.

Castilla y León se decanta más por la calidad que por la cantidad

La producción mundial de vino en los últimos años se viene situando en torno a los 250 millones de hectolitros y se concentra principalmente en países de fuerte tradición vitivinícola de la cuenca mediterránea. España es el tercer productor de vino, con un 16 por ciento de la fabricación mundial, solamente por detrás de Italia y Francia.

En el conjunto de España, donde se producen aproximadamente entre 40 y 42 millones de hectolitros anuales, la distribución regional de la producción presenta un alto grado de concentración. En el año 2019 tan sólo Castilla La Mancha aglutinó hasta un 53% del vino y mosto producidos. Le siguieron en importancia Extremadura (8,6%), Cataluña (7,8%) y la Comunidad Valenciana (6,1%). En quinto lugar se situó La Rioja con un 4,9 por ciento.

Por su parte, la región castellano y leonesa se situó en el sexto lugar en cuanto a producción nacional de vino, rondando un modesto 4%, lo cual, teniendo presente la extensión de la región, no hace más que subrayar la elección que se ha llevado a cabo desde los diferentes consejos reguladores de las denominaciones.

En relación a la producción mundial, Castilla y León solamente origina 7 de cada mil litros, o lo que es lo mismo, un 0,7 por ciento de los hectolitros fabricados. Este dato nos hace pensar que todavía hay margen de mejora en los mercados para los caldos castellanos y leoneses.

Exportación en cifras

Si bien los datos de producción no son los más elevados, Castilla y León ocupa un lugar destacado dentro del sector exportador español de vino de calidad, como lo demuestra el hecho de que dos de sus provincias, Valladolid y Burgos, estén situadas entre las veinte primeras exportadoras de vino de España.

Según los informes facilitados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, correspondientes a la campaña 2019/2020, el volumen de las ventas internacionales de las DD. OO. de la comunidad autónoma de Castilla y León se ha incrementado en un 9% respecto a 2018/2019, mientras que las ventas nacionales han descendido en un -8%, repercutiendo al conjunto de las ventas dentro y fuera del país con una caída del -6% respecto al año anterior. El total del vino comercializado superaba ligeramente el millón y medio de hectolitros, por un valor de 134,2 millones de euros.

Además, el 55% de lo exportado por el conjunto de las DD. OO. se quedaba en la Unión Europea mientras que el 45% restante era solicitado por terceros países. Representantes de Itacyl manifiestan que “la campaña 2019/20 fue complicada por los parones en el sector de la hostelería y las dificultades por las que pasaron muchos viticultores para poder realizar su trabajo en el campo de forma habitual debido a las restricciones relacionadas con la pandemia”, y afirman que “en los casos de las DD. OO. de Toro, Cigales, Rueda, Sierra de Salamanca y Arribes, los datos relacionados con las ventas internacionales han superado las expectativas en un año complicado, mientras que el resto de las denominaciones, en menor o mayor medida, han experimentado una caída en la venta en el exterior”.

El negocio de las bodegas en Internet

En un mercado en el que los hábitos de consumo han cambiado radicalmente, la presencia digital se ha convertido en un claro aliado de las bodegas a la hora de influir sobre decisiones de compra del consumidor. Y esto, al parecer, es algo que tienen claro en las principales denominaciones de origen de la región

La agencia de marketing online Vital Innova lleva desde 2018 desarrollando el Marketing & Wine Score, que es un indicador cuantitativo para valorar la presencia online de las bodegas de España.

Según los resultados que arrojó este estudio, las bodegas de Castilla y León son las más visibles en Internet y también las que más redoblan su esfuerzo para posicionarse. Nueve de las diez mejores bodegas y dos de las tres mejores denominaciones de origen de todo el país pertenecen a la comunidad. La D.O. Rueda es la que más puntuación ha obtenido, el top 5 lo completan la D. O. Toro en segundo lugar, la D.O. manchega Mondéjar en el tercero, la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León, en el cuarto, y la D.O. Ribera del Duero, en el quinto.

Entre sus resultados también destaca que 9 de las 10 mejores bodegas, pertenecen a Castilla y León que, además, lidera el ranking nacional de puntuaciones con sus más de 680 bodegas analizadas. En cuanto a bodegas, las mejores puntuadas en el informe fueron Cyan (D.O. Toro), Emina, Emilio Moro (ambas Ribera del Duero), Selección de Torres (Rueda) y Beronia (Rioja).

Valladolid capital del vino

Del 14 al 19 de octubre la capital vallisoletana de convertirá en "el corazón del conocimiento y de la calidad del vino" con la celebración consecutiva de los premios Zarcillo 2021, y el congreso 'Duero Wine’. Así lo ha destacado el viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha apostado ahora por unir la calidad que representan los premios Zarcillo con el conocimiento que girará en torno al congreso 'Duero Wine' para hacer coincidir las dos citas en el tiempo y aprovechar las sinergias y la presencia de reputados catadores que, según ha asegurado el presidente ejecutivo de los premios, Pedro Ballesteros, muestran "gran interés" por participar en las catas a ciegas de este concurso caracterizado por la "seriedad, la solidez, la firmeza y la profesionalidad".

El trabajo se centrará en la participación de bodegas tanto nacionales como internacionales, estas últimas pertenecientes a DOP e IGP procedentes de Portugal; DOP e IGP de otros países europeos productores de vino como Alemania, Austria, Francia, Grecia o Italia, y otros países productores de vino, preferiblemente Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, China, Líbano, Japón, Israel o Canadá.

Como novedad de esta edición, se prevé desarrollar una segunda sesión de cata especial, realizada por un jurado seleccionado por la Dirección del Concurso, para aquellos vinos que hayan obtenido una puntuación entre 96 y 100 puntos, y que pudieran ser merecedores de un Gran Zarcillo de Oro, para ratificar dichas puntuaciones, para lo que se constituirá "un jurado de excepción" que se encargará de catar los mejores vinos en un "segundo filtro" de modo que los Grandes Oros contarán con este aval.

En total, los Zarcillo contarán con doce jurados compuestos por cuatro catadores cada uno con un presidente de jurado o jefe de mesa, que llevarán a cabo la cata a ciegas de las muestras presentadas durante cuatro jornadas ayudados por una aplicación desarrollada por el Itacyl que garantiza la "trazabilidad" y el anonimato de la muestras que llegan a la mesa identificadas por un número aleatorio.

Pedro Ballesteros quiso aprovechar la presentación de estas dos citas con el mundo del vino para reivindicar que Castilla y León está destinada a ser una región de referencia en la producción de vino y una región exportadora de vino de prestigio. "Tiene un potencial de calidad enorme y una diversidad magnífica, creciente y a nivel muy alto", ha aseverado el presidente ejecutivo de los Zarcillo para quien la "asignatura pendiente" es precisamente la potenciación de la excelencia de los vinos castellanos y leoneses.

Respecto al Duero Wine, tiene como objetivo mirar al futuro del sector y sentar las bases para modernizarlo y garantizar su crecimiento y se dividirá en tres áreas principales: sala de ponencias y mesas redondas, Ágora Enológica, donde se celebrarán catas y talleres, y zona expositiva y de degustación, denominada Duero Wine Bar donde habrá presencia de todas las denominaciones de origen vínicas de la Comunidad y habrá un espacio para los vinos del Duero portugués.

