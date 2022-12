El Vino Toro Caja Rural triunfa en el cross de Cantimpalos

El Vino Toro Caja Rural volvía a unos de sus escenarios favoritos, el campo a través auténtico, con barro, lluvia y frío, todos los componentes del campo a través de los inviernos de Castilla y León, Cantimpalos recibió así a todos los participantes en el L Aniversario de su ya tradicional Cross Internacional que además celebra el Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través juntamente con su Cross.

El Vino Toro Caja Rural acudió con toda su armada Máster y con el atletismo del futuro, con lo que el relevo está más que asegurado. Manuel V. Tejedor y Verónica Sánchez Romero se proclamaron campeones de Castilla y León Máster de campo a través, en un escenario digno de los mejores campeonatos, realizando una carrera soberbia, llena de bravura, fortaleza física y mental, donde habría que darlo todo pero con los pies en el suelo ya que el circuito estaba muy pesado y no se.podía desperdiciar ningún ápice de fuerza no fuera que luego se pagará, y con una ilusión juvenil ambos se plantaron en línea de meta proclamándose campeones autonómicos.

Mal haríamos si no le diéramos el mismo protagonismo a Jesús Galache Sánchez que en su afán de no perder comba con su compañero de entrenamiento y de club se fajaría con valentía para ser subcampeón autonómico, además de ser 2° Máster40. Si bien no podemos dejar de destacar a todos los Máster que tomaron parte en la jornada de hoy, pues dominaron las tres categorías por equipos que se disputaron proclamándose campeones de Castilla y León por equipos en las categorías, 35-45; 45-55 y 55-65, dejando patente el fuerte compromiso para con el Vino Toro Caja Rural, y por supuesto con todas las miras e ilusiones puestas del posibles día de 19 de Marzo, fecha en rojo en el calendario del club toresano, que si en otras ocasiones ya está marcado, en esta próxima cita lo estará más a celebrarse en la mencionada fecha el Campeonato de España Máster de Campo a Través en Toro,. todo un reto para estos incansables batalladores de km y repartidores de ilusiones.

4° sería Enrique de. Diego Yagüe, que firmaría una gran carrera para ser 3°Máster 40, 8° Jorge Alonso Diez, que está firmando un invierno de fábula, 10° Juan Pablo Arranz, que reaparecía y de qué manera lo hacía, dando lo mejor del como siempre nos tiene acostumbrados, proclamándose Campeón Máster 50 después de un tiempo por las inoportunas lesiones, Carlos López Lara, que también se reivindicaría con una buena carrera,. entraba 11°, Ricardo Mayordomo que siempre da lo mejor si, lograba la 15°, siendo subcampeón Máster 45, acompañado por su compañero de club M.A. Ramos Benito que era 16°, el infatigable Silvino López Ramos entraba en el puesto 19°. Con lo que lograba un título más para su extensa galería, era campeón Máster 55.



27° Carlos García Benito

28° J. A. Rabadán Enríquez

32° Roberto Peral Serrano

34° J. Ramón García, subcampeón M 55

36° J. Manuel Yagüe, 3 ° M 55

40 ° Roberto Baz Cermeño

43° Alejandro Hdez Tapia

45° Javier Sanz Sanfructuoso

50° J. Ángel Macho Laso

58° Juan José Caballero

61° J.M. Manrique Martín, 2° M 60

66° J. Carlos Llorente

67° J.A. Izquierdo Sanz

68° J. Antonio Velasco Cano,;3° M 60

83° J. luis Martín Cerdeño

85° J.R. Merchán Martín

95° Félix Moreno Magán

105° J. Luis Posado

109°J. Antonio Verdugo

En la parte femenina, M. José Tomaz Aquino lograba la 19 ° plaza en la carrera Absoluta del Cross Internacional de Cantimpalos.

Brillante fue la participación del fondista del Vino de Toro Caja Rural, Rubén Sánchez Domínguez que en un alarde de facultades se marcaría un carrerón de.los que dejan huella a quien le ve, lograba meterse entre los 10 primeros con esa magnífica décima plaza por delante de hombres y nombres del panorama de campo a través española. En la misma carrera tomaron parte Raúl Manso Arribas, Álvaro Pardo Martín e Ignacio Cuesta Sánchez que firmarían una más que aceptar participación en un duro cross.

