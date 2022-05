El Atlético Valladolid no quiere especular con el resultado: "Vamos a ganar"

Este domingo (J30, unificada, 17:00 horas, La8 CyL Valladolid, LaLiga Sports TV, VOTV) se cierra la fase regular de la Liga Sacyr Asobal 2021-22 y lo hace con mucho en juego. De este modo el Recoletas Atlético Valladolid puede eludir la eliminatoria de permanencia sin estar pendiente del resultado de Nava, cosa que haría si puntuara en el Palau d´Esports ante el Fraikin Granollers.

Los vallesanos (2º con 42 puntos) se juegan también la segunda plaza por la que pugnan con Bidasoa, por lo que no pondrán las cosas fáciles. Una victoria o un empate le sirve al Recoletas (13º, 22 puntos) para lograr el objetivo, pero el entrenador pucelano, David Pisonero, sabe que el reto no va a ser sencillo, “ellos tienen objetivos y van a ir absolutamente al cien por cien, pero nosotros vamos con un objetivo mayor como es evitar cualquier tipo de peligro con la promoción. Vamos a ir a directamente a por el partido como el otro día contra Cuenca, pero dependiendo de las circunstancias veremos como afrontarlo y que disposición tendremos para adaptarnos por si hay que tratar de pensar en un fin mayor, pero sin especular con el resultado”, explicó.

“Vamos con el objetivo de hacer un gran partido ante Fraikin Granollers y a intentar la victoria, no sería la primera vez que este club gana en Granollers”, añadió el entrenador del Recoletas en la previa celebrada hoy en Huerta del Rey.

El técnico del Recoletas, insistió en que el desafío es tratar de lograr puntuar en tierras catalanas, “queremos conseguir el punto mínimo necesario que nos de tranquilidad, pero las circunstancias de las últimas jornadas en el deporte sabemos como son y tendremos que saber que es lo que nos interesa para asegurar la permanencia ya que nuestro colchón de puntos y goles es importante, aunque puede que no sea suficiente”, indicó el preparador de los gladiadores azules.

Sobre el perfil de encuentro que espera Pisonero, el vallisoletano reconoce que les iría mejor un tanteador no muy alto, “nos va a beneficiar más un resultado bajo aunque no podemos renunciar a correr. Tendremos que saber como correr y hasta cuando correr, imponer un ritmo alto pero hasta cierto punto, ya que una victoria de seis o una derrota de seis en balonmano es perfectamente factible. Ha sido una Asobal apasionante, distinta, con una zona noble más pequeña de lo normal y la zona baja pegándonos por objetivos en un punto”, dijo.

Si finalmente el equipo tuviera que disputar la eliminatoria de permanencia, el entrenador del Recoletas comentó lo siguiente: “de las cosas institucionales me gusta opinar poco, pero si el presidente nos dice que hay que jugar el playout lo prepararé a muerte, otra cosa es que luego los clubes puedan reclamar. Para disputarlo a nosotros no nos afectaría la normativa pero a Nava si, ya que tiene 10 extranjeros y solo podría alinear a 5 no seleccionables. La División de Honor Plata la tenemos más que vista, los jugadores están controlados ya que es nuestro mercado. Alicante dispone de jugadores que han sido Asobal el año pasado, pero también el rival podría ser Puerto Sagunto o Burgos, así que se presenta una última jornada apasionante en ambas categorías”, concluyó David Pisonero.

Por último y al margen de la previa, David Pisonero ha desgranado las virtudes del Fraikin Granollers, “como conjunto es uno de los que mejor balonmano tiene, seguramente no tenga las mejores individualidades como las plantillas con las que compite en su liga, pero los Márquez, Valera, Antonio García y Salinas, hacen que la primera línea con el pivote sea fluida, con peligro y muy incisiva. Los dos cambios defensivos con Amigó y Rey marcan la tendencia de lo que es el equipo atrás y si la portería anda afinada como suele hacerlo es un equipo muy complicado de batir”, analizó el técnico pucelano.

