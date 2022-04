Gavin Van Den Berg se enfrenta a los clubes de rugby de Valladolid

La Selección de Rugby de España podría no participar en el Mundial de 2023 debido al posible incumplimiento de las normativas por parte de uno de los jugadores del Club de Rugby de Alcobendas, Gavin Van Den Berg. La denuncia de las irregularidades provenía de Rumanía, aunque según algunas fuentes, las filtraciones podrían haber sido enviadas desde Valladolid.

El presidente del VRAC Quesos Entrepinares, José María Valentín-Gamazo, niega "tajantemente" la implicación de los clubes vallisoletanos en el asunto y confía en que, tras la "vista" del próximo jueves, en la que el World Rugby y los implicados negociarán la denuncia, el resultado sea favorable para España y no vuelva a "caer del Mundial como hace cuatro años".

El VRAC Quesos Entrepinares podría jugar el playoff

Una situación desfavorable para el equipo nacional, pero que beneficiaría enormemente al VRAC Quesos Entrepinares, que en caso de que la resolución de la denuncia sea negativa para el club madrileño, pasaría a jugar el playoff que arranca a mediados de mayo, los días 14 y 15. Sin embargo, el fallo podría dilatarse durante varias semanas, estando ya la Liga finalizada.

Sin embargo, la percepción Valentín-Gamazo es pesimista y aunque "no tenga constancia de nada, a pesar de haber solicitado la información a la federación para que nos informase a los clubs, que somos parte importante y seguro que nos veremos muy afectados de forma directa en estas cuestiones, indudablemente es pesimista". Además, asegura que "desde luego sanción vamos a tener, habrá que ver si se va a limitar a una sanción económica y responsabilidad administrativa o en el peor de los casos supondría la expulsión, somos un país por desgracia reincidente".

Ante una posible denuncia por parte los clubes contra la Federación de Rugby, y la consiguiente renuncia de su presidente, Alfonso Feijoo García, el presidente del VRAC afirma que "lo triste es que la tuviéramos que pedir". José María Valentín-Gamazo sabe que "son un club muy reivindicativo", pero que "no desea el mal para nadie". "Pero cuando se legisla y organiza sin tener en cuenta a los clubes, que somos la razón fundamental de existir esa federación, si queremos que el deporte crezca, hay que ser serio", subraya Valentín-Gamazo.

"Guerra no, pero vamos a defender lo que sea justo"

"La Federación quiere dar una imagen de lucha permanente contra los clubes vallisoletanos, pero por nuestra parte no existe, y muchas veces entramos en conflicto porque no tiene en cuenta a los clubs" aclara el presidente del VRAC. "Recientemente decidieron cambiar la forma en la que se organizan estos campeonatos dándoselo a empresas y eso entre otras cuestiones, suponía un coste mucho más elevado para los clubes y no ha tenido en cuenta a aquellos que debemos poner el dinero".

"Deberían hablar antes con nosotros, pero al final lo llevan al extremo, tenemos que reclamar, denunciar, que eso no es legal… y la federación tiene que recular" menciona Valentín-Gamazo. "Guerra no, pero vamos a defender todo lo que sea justo"

