Fundación Aliados buscará la sorpresa ante Gran Canaria

El Fundación Aliados recibe este Sábado Santo al BSR ACE Gran Canaria, un rival que, aunque ha quedado algo descolgado, mantiene su lucha por el título de liga, y que ha constatado su gran nivel durante la temporada, lo que quiere mantener hasta el final. Mientras, los vallisoletanos aspiran a ofrecer su mejor imagen y tratar de ser competitivos al máximo para dar la sorpresa ante uno de los grandes, en su feudo.

Una vez el equipo ha recuperado a Jonatan Soria, quien ha vuelto a entrenar tras superar sus molestias, y a Johnston, que ya tiene su silla de competición, para este choque liguero –ninguno de los dos pudo jugar ante Amiab y eso influyó en el abultado marcador del final-, el cuadro morado quiere seguir con su progresión y empezar a preparar la Copa del Rey “un auténtico regalo” en una campaña muy complicada para los vallisoletanos.

De cara a este choque, los de José Antonio de Castro aspiran a mantener el ritmo e intensidad defensivas, lo que será clave para poder frenar la velocidad de ataque de los insulares que, además, suele ir acompañada de un gran criterio, gracias a la calidad de jugadores como los americanos Jorge Sánchez –“encargado de llevar el ritmo del equipo y buen lanzador desde el exterior”- y Rose Marie Hollerman –“muy efectiva en el dos contra uno y que también posee un gran tiro a media-larga distancia”- y Salazar, junto al holandés Twigt –“cuya evolución ha sido notable y que hace valer su envergadura en la pintura”-, tal y como ha afirmado el técnico vallisoletano, además del francés Makanbo, con el que completan el cinco titular de Gran Canaria.

Pero la faceta ofensiva no es la única cualidad del conjunto isleño, ya que también “aprieta en defensa”, pero De Castro considera que, si el Fundación Aliados “es capaz de parar su juego de pick and roll en el lateral y la continuidad al lado contrario”, puede convertirse en un “rival peligroso”. Sin ninguna presión sobre sus hombros, puesto que no hay nada en juego en liga para los vallisoletanos, los retos se establecen con partidos como el de este sábado, en el que, con el apoyo de su afición, buscarán dar la campanada.

