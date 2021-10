Volvió 'El Kilómetro de la Vendimia' de Toro, brillando más que nunca

Aunque las predicciones meteorológicas no eran muy halagüeñas, pues todas ellas daban agua, y aunque amaneció nublado y lloviznando, la climatología no quiso aguarles el retorno del 'km de la vendimia' al Vino Toro Caja Rural. Pronto apareció el sol, para sumarse a la fiesta del atletismo base, el atletismo de cantera, y Toro y su inagotable cantera de atletas no quisieron dejar pasar estar oportunidad de poder correr en 'El Km de la Vendimia'. No en vano había varios motivos más para poder hacerlo, la celebración del 25 aniversario de la prueba y el más importante, colaborar con la adquisición del dorsal con 2 euros, cuyo destino será para la agrupación local de la Cruz Roja, y Toro y el Vino Toro Caja Rural no defraudaron, participaron.

En cuanto a la carrera, hubo una gran participación, con ciento cincuenta atletas de todas las categorías, venciendo en esta 25 edición, el atleta zamorano de Arrabalde, Alberto Guerrero Casco, que dejó patente su clase innata, dominando la carrera como y cuando quiso, entrando por línea de meta vencedor con un crono de 2.42.49. Alberto Guerrero es mediofondista, y este año ha acreditado 1. 46.18 en los 800 ml

En 2º lugar entraba Nourdin El Fousfi, que aunque lo intentó, no pudo dar caza al vencedor de la prueba, marcaba un crono de 2.44.20. En 3º lugar sería para el atleta, aún en edad cadete, Kuma Barrios, que brindó una gran carrera, realizando un buen crono de 2.48.35. El 4º lugar sería para el toresano Francisco Crespo Costillas, con 2.49.50, que después de varios infortunios durante estas temporadas anteriores, volvió a calzarse unas zapatillas para correr en su pueblo, defiende la camiseta del club vallisoletano de Giralda Sport. Y en 5º lugar entraría el corredor del Vino Toro Caja Rural Álvaro Jaén Martínez, que aun siendo juvenil se codeó con los mejores, realizando un crono de 2.50.35.

Categoría femenina

En la categoría femenina también hubo una vencedora indiscutible, Andrea Jaén Martínez, C. A. Valladolid, que a pesar de ser aun atleta en edad cadete, dominaría la prueba desde el primer pistoletazo de salida, no dando opción a ninguna de sus rivales hoy, deleitando al numerosísimo público que estuvo acompañando en el Parque de San Francisco a los participantes, en esta 25 edición. La salmantina realizó un buen crono de 3.14. En 2º lugar entraría por línea de meta, la atleta del Vino Toro Caja Rural Andrea Pérez Gómez, que realizó una gran carrera para parar el crono en 3.24. 3.ª sería la también atleta del Vino Toro Caja Rural Elena Calvete, que realizó una buena carrera, que le daría esa medalla de bronce, su crono sería de 3.28. En 4.ª posición entraría otra atleta del Vino Toro Caja Rural Patricia Méndez García, que pararía el crono en 3.31. Y el 5º lugar seria para Carla García, con 3.32.

Carrera 'El kilómetro de Vendimia', celebrada en Toro

