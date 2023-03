VÍDEO | El inexplicable error arbitral que indigna al Parquesol y se ha hecho viral en redes sociales

El error humano es una baza natural dentro de un deporte. Nadie escapa a ello. Incluso es algo lógico. Pero a veces esto pierde el sentido cuando se trata de casos en los que el error es flagrante y no tiene explicación alguna. Esto es lo que le ha llevado al Club Deportivo Parquesol Femenino a mostrar su "malestar" a través de redes sociales. En su denuncia pública han adjuntado un vídeo en el que se puede observar, sin ningún atisbo de duda, el inexplicable error de la árbitra y la linier al no pitar un fuera de juego de algo de más dos metros de una de las jugadoras rivales.

Un error que además ha supuesto la derrota de las vallisoletanas en su visita al RCD Espanyol Femení B en el minuto 90 por 1-0. El Parquesol ha recalcado que entienden que el error humano existe y "así debemos salir a competir", ya que esto es una "faceta más del fútbol".

Pero, sin embargo, no han podido evitar mostrar su "malestar" cuando se están "jugando tanto" frente a clubes de "gran prestigio nacional". De la misma manera, han puesto en evidencia que su primer equipo ha caído derrotado en el minuto 90 por un "clarísimo fuera de juego". Además, han aclarado que la línea del área grande "podía haber ayudado a ver esa distancia", aunque "no ha sido así".

El club deportivo Parquesol, entiende que el error humano existe y asi debemos salir a competir pues es una faceta más del futbol.

Pero no podemos dejar pasar nuestro malestar cuando nos estamos jugando tanto ante clubes de tanto prestigio nacional. pic.twitter.com/qXnSqycomf — CD Parquesol Femenino (@CDParquesolFem) March 12, 2023

La publicación del CD Parquesol Femenino ha indignado también a varios usuarios, que no han dudado en comentar perplejos como no podía haber sido pitado este fuera de juego. Los retuits y me gustas superan ya la media centena y la centena respectivamente.

Asimismo, el vídeo ya ha sido visualizado por más de 41.000 usuario de la red social del pájaro.

