Ronaldo estalla por los insultos racistas a Vinicius: "Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible"

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha estallado este martes por los insultos racistas que recibió su compatriota y jugador del Real Madrid Vinicius Junior en el encuentro que enfrentó a los blanquivioletas y blancos en el partido de la jornada 15 en el estadio José Zorrilla. "Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible", ha denunciado rotundamente en su cuenta personal de Twitter el mandatario brasileño.

Tras conocerse esta mañana que LaLiga ha denunciado los hechos ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid y ha solicitado a la Fiscalía que se persone en la causa por delitos de odio, el astro brasileño ha decidido romper su silencio varios días después y ha asegurado que el Pucela está a disposición de las autoridades "para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del club".

Un contundente mensaje que pretende dejar claro que la afición del Real Valladolid "no es así" y esas personas "no representan" al club. Por ello, desde el equipo pucelano, asegura, que no van a permitir los insultos racistas en la entidad.

En la misma línea, ha querido mandar todo su "cariño, respeto y apoyo" al propio futbolista afectado, el brasileño Vinicius Junior, quien tras ser sustituido recibió gritos como "hijo de puta", "negro de mierda", "negro cabrón" y "uh, uh, uh".

Por todo ello, Ronaldo ha lanzado mensaje muy contundente en el que ha querido matizar claramente que "los racistas y xenófobos no nos representan".

Han pasado ya cinco días desde el encuentro y las noticias al respecto continúan sucediéndose. Además de la ya citada denuncia por la vía penal en los órganos judiciales por parte de la patronal, esta también ha trasladado un escrito al Comité Antiviolencia para que estudie el caso y valore si es pertinente algún tipo de sanción al respecto.

Sigue los temas que te interesan