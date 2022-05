El Pucela tira de corazón para no perder de vista el ascenso directo

Noticias relacionadas El Pucela se encomienda al 'espíritu' de Ipurua

Vencer y convencer. El Real Valladolid se ha repuesto, y de qué forma, en el campo de la SD Eibar en un partido que si no era una final, lo parecía, y en el que los blanquivioleta han demostrado su potencial fieles a su identidad. No era fácil asaltar Ipurua, donde el hasta esta jornada 39 de LaLiga SmartBank líder solo había perdido un encuentro, pero el cuadro castellano lo ha hecho poniendo sobre el mostrador todas sus virtudes, la posesión, la calidad con balón, la solidez defensiva y el gol. Dominador durante prácticamente los 90 minutos, los tantos de Nacho y de Weissman, ambos en el segundo acto, dan tres puntos para seguir con vida en la pelea por el ascenso directo.

Superada la igualdad en los primeros minutos lo cierto es que el Pucela fue mejor sobre el verde. Llorente de cabeza, en el minuto 5, remató alto avisando de que este Eibar necesita poco para hacer gol, pero no tembló el equipo de Pacheta y a través del balón ganó metros y empujó. Eso sí, le costaba generar ocasiones claras a los visitantes ya que sus llegadas, numerosas, no se concretaban en disparos entre los tres palos. Los centros no encontraban rematador, las jugadas morían en las orillas del área, y el marcador no se movía.

Con la tranquilidad que otorga que el balón circulase entre los pies de Iván Sánchez, Roque Mesa, Aguado y Toni, que movían para buscar la velocidad de Plata o las incursiones de Luis Pérez y Nacho, el Pucela quería pero no lograba hacer temblar los cimientos armeros. Con una posesión de más del 60% pero ningún disparo a puerta (tampoco por parte del Eibar) se llegó al descanso.

Dos goles y portería a cero

Apareció en el segundo acto eso que tanto se busca, el gol. Costó, y hubo que esperar hasta el minuto 68, desaprovechando por el camino algunas opciones valiosas como la que tuvo El Yamiq al rematar en el segundo palo un centro lateral, o la de Aguado con un disparo desde la frontal. El paso de los minutos subía la tensión de un encuentro trascedental para ambos equipos, pero en esa escalada llegó el 0-1. Nació en una falta lateral botada por Plata, que peina Nacho y que el portero Cantero despejó a córner con una gran intervención. En ese saque de esquina el balón tocó en la mano de Stoichkov y el árbitro cobró penalti, que transformó Nacho con seguridad y sangre fría.

No aflojaron los castellanos, lanzados a por el segundo, con ese gen ambicioso impreso por Pacheta. Sin embargo, el Eibar demostró que no ocupa las primeras plazas en vano y apretó en esta recta final. En esas, el segundo gol en una jugada por banda derecha de Anuar, que se zafó de su marca y sirvió en bandeja para el remate potente de Weissman. Se superaba el minuto 80 y se acariciaba el triunfo, pero tocaba aguantar el empuje local. De nuevo la defensa blanquivioleta demostró su valor, se mantuvo sin conceder ni un solo tiro a portería, y amarró los puntos.

Se aprieta de nuevo la zona más alta de esta LaLiga SmartBank. Cambio de líder, ahora es el Almería con 76 puntos el que manda, seguido del Eibar con 74 y el Pucela con 72, a falta de nueve por disputar. En el foco nada más que el próximo partido, a disputar ante la SD Ponferradina en el Estadio José Zorrilla el sábado 14 de mayo a partir de las 18.15 horas.

Ficha técnica:

(0) SD Eibar: Cantero; Tejero, Burgos (Correa, min. 72), Chema, Toño García (Rahmani, min. 83); Sergio, Javi Muñoz; Corpas (Aketxe, min. 64), Edu Expósito, Stoichkov (Fran Sol, min. 72); Llorente (Leschuk, min. 83)

(2) Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Joaquín, El Yamiq, Nacho (Carnero, min. 73); Iván Sánchez (Monchu, min. 73), Roque Mesa (Kiko Olivas, min. 85), Aguado; Plata (Hervías, min. 85), Weissman, Toni Villa (Anuar, min. 60)

Goles: 0-1, Nacho (p), min. 68. 0-2, Weissman, min. 80.

Árbitro: Milla Alvendiz (C.T. andaluz) amonestó con cartulina amarilla a los locales Corpas, Chema, Burgos, Aketxe, Muñoz; y a los visitantes Nacho, Aguado

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 39 en LaLiga SmartBank disputado en Ipurua el domingo 8 de mayo a partir de las 16.00 horas

Sigue los temas que te interesan