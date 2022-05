Tomás Roncero manda un mensaje viral al Atlético Tordesillas, ¿será gafe?

El periodista deportivo Tomás Roncero, famoso por sus apariciones en el programa El Chiringuito, ha querido lanzar un mensaje de apoyo al Atlético Tordesillas que se encuentra disputando hoy el primer partido de las semifinales de la promoción de ascenso a Segunda RFEF contra la SD Almazán. Lo ha hecho a través de la red social de Twitter, donde el propio club rojiblanco le ha reconocido el gesto.

“Qué pasa amigos de Tordesillas. Esta tarde a ganar y luego ya en la siguiente eliminatoria a Segunda B”, afirma el famoso periodista hincha declarado del Real Madrid. Eso sí, no recuerda que la competición ya no se denomina Segunda B. Veremos si este mensaje da suerte al conjunto de Miguel de la Fuente o no, ya que la fama de gafe de Roncero es conocida en las redes sociales.

Numerosos aficionados vallisoletanos también han viajado hasta Almazán para animar a los suyos.

