Janko destaca la "unidad del grupo" como clave para lograr el ascenso con el Real Valladolid

Saidy Janko reiteró este miércoles en sala de prensa la importancia que tiene el bloque para conseguir el objetivo del ascenso. Una meta que está por encima de lo personal y en la que todos los jugadores son importantes. El lateral se mostró feliz después de haber sido titular en Alcorcón y haber sumado los tres puntos, y repitió que hay que ir partido a partido centrados en sí mismos en estas nueve jornadas que restan.

El defensor valoró como "muy importante" el triunfo de esta jornada 33 ya que "cada partido es como una final para nosotros", y además reconoció que "estaba muy feliz" cuando supo "una hora antes del partido" que iba a ser titular en Santo Domingo. "Los primeros diez minutos faltó un poquito de ritmo, pero después todo bien, el partido fue duro, pero me sentí un poco más cómodo, los compañeros ayudan bastante" aportó el jugador, quien afirmó que "estoy bien en Valladolid, tranquilo, en el equipo estamos muy juntos".

Respondió Janko, sobre la situación clasificatoria en este final de temporada, que "todo está muy cerca" y que "nos miramos solo a nosotros, en cada partido hay que hacer tres puntos". También asumió que "sabemos qué tenemos que hacer, estamos tranquilos, es normal algo de presión, pero no pensamos en eso, estamos listos".

Sobre el próximo rival, el CD Lugo que visita este sábado el Estadio José Zorrilla, dijo que "en esta Liga no hay un rival fácil para jugar" y que la plantilla blanquivioleta tiene "mucha confianza". Sobre sus opciones de ser titular, puso en el foco la importancia del grupo por encima de cada una de las piezas: "Yo estoy bien, Luis está bien, no es fácil si no juegas, pero el míster motiva siempre. Tenemos un objetivo todos juntos y lo más importante es subir, yo estoy bien si el equipo está bien".

Por último, sobre su experiencia en la disputa de la Copa Africana de Naciones esta temporada en las filas de Gambia, el lateral apuntó que "es un fútbol muy diferente al de España, disfruté y personalmente me vino muy bien".

Sigue los temas que te interesan