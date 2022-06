Noticias relacionadas 1.000 camisetas para teñir Pisuerga

“Que nadie lo dude: vamos a luchar hasta la última gota”. Así de claro y ambicioso se ha mostrado Paco García en la rueda de prensa previa al tercer encuentro de la serie entre el UEMC Real Valladolid Baloncesto y el Movistar Estudiantes, el primero que se celebre en el Polideportivo Pisuerga.

Engalanado con la zamarra del Real Valladolid CF, el técnico blanquivioleta ha comenzado su comparecencia alabando la labor de los inquilinos del José Zorrilla. “Me he permitido la licencia porque es la semana y el día. Espero que Weissman no se ofenda por haber escogido su número (risas). Es un motivo de orgullo y dan ganas de salir a jugar, así que como no hay fútbol, al baloncesto, que es lo que toca. Es una oportunidad bonita de ver un partido grande, de los buenos, con pasado añejo. Nosotros además tenemos nuestra parte estudiantil porque somos el Universidad Europea Miguel de Cervantes RVB. Movistar Estudiantes es uno de los grandes equipos y queremos alargar el playoff al máximo, sabiendo de las dificultades que entraña”.

De ese modo, este tercer envite de la serie llega con un 2-0 favorable a los colegiales. “Hemos hecho un esfuerzo brutal durante estos dos meses y medio y lo hemos pagado. El trabajo defensivo en los primeros partidos ha sido fantástico, pero nos ha faltado puntería y gasolina. Tenemos que mantener la línea defensiva que tan buen nivel nos ha dado. Vamos a darlo todo, hasta la última gota, para ganar el partido. Que nadie lo dude. El Club ha puesto todo de su parte para que haya un buen ambiente y queremos favorecer a que también vuelvan el domingo. Va a haber fan zone, se van a regalar camisetas, se encomienda a que el público venga de blanquivioleta como en el estadio el otro día, que era maravilloso. Queremos intentar aprovechar la ola del ascenso para que los aficionados vean baloncesto”.

Por ello, Paco García fue preguntado sobre la posible afluencia de público en una fecha señalada en blanco y violeta para Pisuerga. “Se ha llenado muy pocas veces y necesitamos que el público venga. Creo que es una prueba de fuego porque el público quiere baloncesto y pretendemos demostrarlo. En Valladolid tenemos una oferta deportiva brutal y vamos a demostrar que queremos que venga la gente; y ojalá sea así porque si no esto no se sujeta. Con 1000 abonados no vamos a ningún sitio”.

Asimismo, el técnico del UEMC Real Valladolid Baloncesto cree que su equipo “no merece un 3-0” para cerrar la temporada. “Este grupo merece una alegría ante uno de los grandes y vamos a intentar ganar. Lo que quiero es vencer. La clave está en los rebotes y hacer un 4/29 en triples es un bagaje muy pobre”, analizó.

Finalmente, el entrenador vallisoletano fue preguntado sobre el estado físico de Kavion Pippen. “La misión el domingo pasado era que se quitase el miedo de la cabeza y se pusiera a jugar. Hablamos de una lesión de tres o cuatro semanas y que el cuerpo médico, con el Doctor Javier Alonso, Mario de Ana y David Velasco, ha logrado que esté para jugar en diez días. Estoy muy contento con el trabajo de todos ellos. Él quiere salir a jugar y ayudarnos y vamos a intentar recuperarlo. Lo necesitamos como el comer”. Sobre Alec Wintering, por si fuera poco, también habló Paco García. “Ha hecho un esfuerzo brutal. Siempre entrena al 100% y no se ha perdido ni una sesión, pero ha cogido una pájara. La defensa de Estudiantes es muy física y estamos echando de menos sus puntos. Está muy cargado de piernas y está pasando mucho tiempo con los recuperadores, haciendo todo lo posible por hacer un buen partido y ganar”.

El encuentro será retransmitido por Movistar Plus+ Deportes, dial 60, y por la aplicación de LaLigaSports.tv.

